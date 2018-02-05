Muhalifler Afrin'e yardıma geliyor

İdlib'deki bazı muhalif grupların Afrin'deki harekata destek vermek için bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı muhalif gruplara bağlı savaşçılar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin'de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Afrin'e gitmek üzere Türkiye'ye istikametine doğru hareket ediyor.

Yerel kaynaklar, İdlib'den Afrin harekatına destek vermek için çıkış yapıp, Türkiye'ye girmek üzere yola çıkan grupların başında Feylaku'ş Şam, Nureddin Zengi Hareketi ve 23'üncü Tümen'in geldiğini bildiriyor.

Öte yandan bölge kaynakları tarafından, Afrin harekatına destek için Türkiye istikametinde hareket eden muhaliflere ait askeri konvoya ait görüntüler servis edildi.

mepanews