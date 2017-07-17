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Muhalifler Afrin'e ilerliyor

TSK'nın desteğiyle Afrin'e doğudan ilerleyen muhalifler Ayn Dakne'de terör örgütü PKK/YPG'nin çocuk teröristlerini yakaladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:44
Muhalifler Afrin'e ilerliyor

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG ile Türkiye destekli muhalif güçler arasında şiddetli çatışmalar hız kesmiyor.

Afrin'e yönelik TSK destekli Özgür Suriye Ordusu hamlesi söylentileri sürerken, Afrin çevresinde çatışmalar, zaman zaman yoğunluğu artarak sürüyor.


Afrin'in doğusunda yer alan Azez'in güneyindeki Minağ Hava üssü bölgede kritik merkezlerden birisi konumunda. Hava üssü 10 Şubat 2016 tarihinde YPG tarafından ele geçirilmişti.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı hamlesiyle Halep kuzeyinde güçlenen muhalfiler bu bölgeye ilerleyişlerini sürdürüyor. Minağ'ın doğusundaki Ayn Dakne birkaç gündür ağır çatışmalara sahne oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki YPG teröristlerini bombalıyor.

Öte yandan bölgede süren çatışmalarda ÖSO güçleri Ayn Dakne'nın dış bölgelerinde YPG'ye bağlı güçlerden esirler aldı. Yakalanan kişiler arasında PKK/YPG'ye bağlı çocuk savaşçılar dikkat çekti. Grubun saflarında henüz çocuk yaşta olan birçok kişinin yer aldığı biliniyor.

Bölgede çatışmalar ÖSO güçlerinin ciddi bir ilerleyişi olmasa da PKK/YPG aleyhine olacak şekilde devam ediyor. 

mepanews 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:44
  1. pkk
  2. öso
  3. Afrin
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK34 dk önce
    Çoluk çocuğa mı kalacaktık.düşmanında bir ağırlığı olmalı.demekki deyyusların büyükleri tükendi inşaallah.hadi aslanlar bi gayret daha.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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