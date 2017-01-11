Muhalif liderlere 'ihanet' suikasti!

Bu haber 3.897 kez okundu

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye ve Rusya'nın girişimleri ile 23 Ocak'ta gerçekleşecek Astana görüşmeleri öncesi ABD Suriye'de operasyonlarına hız verdi.

6 yıldır devam eden Suriye devrimi boyunca Katil Esed rejimi ve İran destekli Terör gruplarına karşı savaşan Şam'ın Fetih Cephesi Suriye'de büyük bir birleşim için ardı ardına toplantılara başladı.

ABD ise Muhalif liderlere İnsansız hava araçları ile saldırılara başladı. İdlib'in Sarakib bölgesinde Şam'ın Fetih Cephesi liderlerinden Ebu Ekren Tunusi ve Ebu Enes Mısri ve 10 Muhalif ABD'nin saldırısı ile hayatını kaybetti.

MUHALİFLER İÇİNDE İHANET

ABD'nin nokta atışları ile saldırıları gerçekleştirmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Akit Haber'in iletişime geçtiği Suriyeli aktivistler Muhaliflerin içinde ABD'ye çalışan ve devrime ihanet edenlerin bulunduğunu ve bu kişilerin Muhalif liderlerin araçlarına çip yerleştirdiğini iddia etti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr