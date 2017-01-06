Muhalif lidere ABD saldırısı!

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de silahlı muhaliflerin birleşme kararının ardından ABD nokta operasyonlarla Muhalif liderleri bir bir katlediyor.
Şam'ın fetih cephesi liderlerinden Ebu Hasan Teftenez ve oğlunun bulunduğu araca hava saldırısı düzenledi Ebu Hasan ve oğlu hayatını kaybetti.
Akit Haber'in ulaştığı bölgedeki kaynaklar saldırıyı araca takip çipi takılması sonucu gerçekleştiğini, Takip çipi'nin ABD ile temasa geçen bazı Özgür Suriye Ordusu bileşenleri olduğunu aktardı.
kaynak: www.yeniakit.com.tr