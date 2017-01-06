Muhalif lidere ABD saldırısı!

Suriye'de silahlı Muhaliflerin birleşmesine karşı ABD nokta saldırılar yapmaya devam ediyor. Son saldırıda Şam'ın Fetih Cephesi komutanı hayatını kaybetti.

Muhalif lidere ABD saldırısı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 17:50
Bu haber 2.673 kez okundu

YENİAKİT.COM.TR -  Suriye'de silahlı muhaliflerin birleşme kararının ardından ABD nokta operasyonlarla Muhalif liderleri bir bir katlediyor. 

Şam'ın fetih cephesi liderlerinden Ebu Hasan Teftenez ve oğlunun bulunduğu araca hava saldırısı düzenledi Ebu Hasan ve oğlu hayatını kaybetti. 

Akit Haber'in ulaştığı bölgedeki kaynaklar saldırıyı araca takip çipi takılması sonucu gerçekleştiğini, Takip çipi'nin ABD ile temasa geçen bazı Özgür Suriye Ordusu bileşenleri olduğunu aktardı. 

kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 
Etiketlerabdidlibsuriye muhalif liderler
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.