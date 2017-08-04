Muhalif lider Muhaysini İmam Hatip açıyor

Dr. Muheysini’ye ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Cihad – Davet Merkezindeki kardeşlerinizden kurtarılmış bölgelerdeki ilim talebelerine; İzz bin Abdusselam akademisi 8. davetçi, imam ve hatip yetiştirme kursunu açtığını ilan eder’ denildi.

Açıklama ‘kayıt için acele etmek gerektiğini’ belirten ifadelerle son buldu.

Öte yandan uzun süredir resmi hesabından yeni bir açıklama yapmadığı gözlenen Dr. Muheysini’nin eski sözlerinden oluşan bir grafik paylaşıldı:

asyanınsesi