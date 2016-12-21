Muhalif komutan Türk halkına teşekkür etti

Suud asıllı Dr. Şeyh Abdullah el Muhaysini 'Halep'e yol açın konvoyu' yürüyüşü için Türk halkına teşekkür ederken sosyal medya aracılığıyla şunları dile getirdi;

'Halep'e destek için yollara düşüp sınıra gelen, kalpleri İslam'ın izzetiyle dolu olan Türkiye halkına teşekkür ederim. Cezakumullahu Hayran.

Mücrim Esed rejiminin ve destekçilerine korku ve Halep halkının kalbine sekinet veren bu kalabalıkları Allah hayırla mükafaatlandırsın.

Bir hayra vesile olan onu yapmış gibidir. Bu organizasyonun icrasında büyük emeği olan Bülent Yıldırım'dan da Allah razı olsun.

Sınıra gelerek "Muhaysini'ye Selam Direnişe Devam" sloganları atan gençlere de selamlarımı iletiyorum. Allah sizden ve bizden kabul etsin.'