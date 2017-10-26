Muhalif gazetenin çalışanları 'silahlanma' kararı aldı

Rusya'da geçtiğimiz gün bir radyo programcısına yapılan bıçaklı saldırının ardından, muhalif Novaya Gazeta gazetesinin çalışanları silahlanma kararı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, liberal çizgide yayın yapan Ekho Moskvy radyosunun ofisinde boynundan bıçaklanan Tatyana Felgenhauer'in bıçaklanmasının Novaya editörlerinin kararında etkili olduğu belirtildi. Karara göre gazete çalışanları silah eğitimi alacak ve çalışanlara ölümcül olmayan silahlar verilecek.

Konuyla ilgili konuşan yardımcı editör Sergei Sokolov, "Eğer devlet bizi korumaya hazır değlise, biz kendimizi koruyacağız. Eğer gazeteciler, kendilerini sokakların hukuksuzluğu ve kolluk kuvvetlerinin disiplinsizliğiyle karşı karşıya bulursa, başka çare yoktur" ifadelerini kullandı.

Gazete yönetimi de çalışanlar için 'şok tabancaları' alınacağını açıkladı.

"Haber merkezini silahlandırıyorum" diyen gazete editörü Dimitry Muratov, "İçişleri Bakanı'yla resmi bir anlaşmaya varacağız. Başka bir çaremiz yok" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov ise, gazeteciler için ekstra güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. "Maalesef, hepimiz deli bir adamın hedefi haline gelebilir" diyen Peskov, Novaya'nın yasalara uygun olmak kaydıyla istediği tedbiri alabileceğini söyledi.