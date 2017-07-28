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Muhalefete çağrıda bulundu...

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede pazar günü yapılacak kurucu meclis seçimleri öncesinde muhalefeti diyaloğa davet etti

28 Temmuz 2017 Cuma 15:36
Muhalefete çağrıda bulundu...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki siyasi krizin çözüme kavuşturulması için muhalefete "diyalog masası" oluşturulması çağrısında bulundu.

Maduro, hafta sonu yapılacak kurucu meclis seçimleri öncesinde başkent Caracas'ta yaptığı açıklamada, "Muhalefete, barış ve ülke meselelerini ele almak için bir diyalog masası oluşturmayı öneriyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Maduro, ülke gündemindeki konuların pazar günü yapılacak oylama öncesinde görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Venezuela'da hükümet, hafta sonu yapılacak kurucu meclis seçimleri süresince ülke genelinde protesto amaçlı kitle gösterilerini yasaklamıştı.

Protesto yasağı, Devlet Başkanı Maduro'nun ülkenin anayasasını yeniden yazmak üzere bir "kurucu meclis" seçilmesine yönelik attığı adımı protesto etmek üzere ülke genelinde başlatılan iki günlük genel grevin ardından getirildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:36
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