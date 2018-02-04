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Muhalefet sokağa çağırdı, ülke karıştı

Son iki gündür başkent Lome’de binlerce kişi, hükümetin istediği anayasa değişikliğine karşı sokaklarda gösteri düzenliyor

04 Şubat 2018 Pazar 16:05
Muhalefet sokağa çağırdı, ülke karıştı

Togo’nun başkenti Lome’de binlerce kişi son 48 saatte düzenledikleri gösterilerde Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ve hükümetini protesto ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 14 partiden oluşan muhalefet koalisyonunun çağrısı üzerine toplanan binlerce kişi, iki gündür Lome sokaklarını doldurdu.

Göstericilerin, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe’nin anayasayı değiştirme girişimini protesto ettiği belirtildi.

Koalisyonun lideri Jean-Pierre Fabre, dünkü konuşmasında, gösterilerin anayasal hak olduğunu ifade ederek, Togolulara protesto çağrısında bulundu.

Diğer yandan iktidardaki Cumhuriyet için Birlik (UNIR) partisinin kadın kolları, ülkede barış için bir ayin düzenledi.

Öte yandan muhalefet ile iktidar arasında ara buluculuk yapan Gana ve Gine devlet başkanları da hafta içinde yaptıkları açıklamada, muhalefetin 6 aydan uzun süredir düzenlediği protestolara ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti. Ara bulucular, iktidar ile muhalefet arasında anayasa değişikliğinin ele alınacağı müzakere sürecinin 15 Şubat’ta başlayacağını duyurmuştu.

Ülkeyi 38 yıl yöneten babasından görevi devralan ve 2005’ten beri iktidarda bulunan Gnassingbe, devlet başkanlığında iki dönem sınırlamasını kaldırmak amacıyla anayasada değişiklik yapmak istiyor. Sınırlamanın korunmasını isteyen muhalefet, Ağustos 2017'den bu yana ülke çapında gösteriler düzenliyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:05
  1. Devlet Başkanı Faure Gnassingbe
  2. Togo
  3. Jean-Pierre Fabre

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