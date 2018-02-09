Muhalefet liderine 5 yıl hapis cezası

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) aktardığına göre, Bangladeş’te iki dönem Başbakanlık yapan Milliyetçi Parti lideri Halide Ziya, yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesindeki 252 bin dolarlık parayı zimmetine geçirmekten suçlu bulundu. Savcılık, Ziya için müebbet hapis cezası istedi.

Yargıç Muhammed Ahtar, “Mahkemenin kendisine yönelik suçlamaları ispatlayabildiğinden dolayı Ziya’nın, Ceza Kanunu’nun 409 ve 109. maddeleri uyarınca beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını” açıkladı.

“KARAR, ADALETE AYKIRI”

Ancak muhalefet lideri kendisine yönelik suçlamaları reddediyor ve bu kararın, kendisinin ve ailesinin siyasi hayattan uzak tutulmasını amaçladığını düşünüyor. Ziya’nın danışmanı Handekar Mahbub Hüseyin, AFP’ye verdiği demeçte, “Bu karar, adalete aykırıdır ve siyasi misilleme çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu kararın Yüksek Mahkemede iptal edileceğini inanıyoruz “diye konuştu.

Muhalefet liderinin destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterileri sebebiyle, gösterilerin yasaklandığı Dakka sokaklarında 5 binden fazla polis görevlendirildi. Dün sabah ise ülkenin başkenti Dakka sokaklarında sessizlik hakimdi. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından ülkenin birçok şehrinde şiddet olayları patlak verdi. Milliyetçi Parti üyeleri ile iktidar partisi taraftarları ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

MİLLİYETÇİ PARTİ’DEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel polis sözcüsünün ifadesine göre, kuzeydeki Sylhet kentinde güvenlik güçlerinin, göstericilerin üzerine ateş açtığı doğrulandı. En az dört kişi yaralandı. Güney Chittagong bölgesindeki yetkililer, çatışmalar sonucu Milliyetçi Partiden 7 yetkilinin tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan Dakka’da özel okullar ve bazı nakliye şirketleri gün boyunca kapatıldı. Dakka polis lideri Esed Miya gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şehrin dört bir yanında güvenliği artırdıklarını” belirtti.

ESKİ BAŞBAKAN ZİYA’NIN OĞLU DA YOLSUZLUKTAN TUTUKLU

Bangladeş’te 1991-1996 ve 2001-2006 yılları arasında başbakanlık yapan 72 yaşındaki Ziya, Dakka’da parlamento kompleksi içinde inşa edilen özel bir hapishanede tutuklu. Bangladeş Milliyetçi Partisi’nde üst düzey görevde bulunan Ziya’nın büyük oğlu Tarık Rahman da rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ziya’nın baş rakibi Şeyh Hasina da temmuz ayında rüşvet suçlamalarıyla hapsedilmişti.

Muhalefet lideri Çarşamba günü Dakka’da düzenlediği basın toplantısında “Bu, siyaset ve seçimlerden uzaklaştırılmam ve insanlardan uzak durmam için yapılan bir girişimdir” dedi.

HASİNA – ZİYA ÇEKİŞMESİ

Hasina ve Ziya arasındaki kanlı rekabet, Bangladeş’in siyasi sahnesinin çeyrek asırdır başlıca engeli olmuştur. İki lider 1980’lerde ülkenin askeri rejimi karşısında ortak olup, sırasıyla başbakanlık yapmalarının ardında 1990’lı yıllardan beri birbirlerine karşı şiddetli bir çatışmanın içerisine girmiş durumdalar.

Milliyetçi Parti, hile yapıldığı iddiasıyla 2014 yasama seçimlerini boykot etti. Ancak partinin bu yıl aday göstermesi bekleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) mahkeme kararından önce “keyfi tutuklamaları” durdurma çağrısında bulundu. AFP’nin aktardığına göre HRW’nun Asya birimi yöneticisi Brad Adams, “Siyasi muhalefet bastırıldığı sürece, Bangladeş hükümetinin demokrasi iddiası boşa gidiyor” açıklamasında bulundu.