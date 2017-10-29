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Muhalefet Gülen'e karşı fişeklerini ateşliyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, FETÖ’de yaşanan liderlik krizini ele aldı.

29 Ekim 2017 Pazar 14:48
Muhalefet Gülen'e karşı fişeklerini ateşliyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fetullahçı Terör Örgütü’nde yaşanan liderlik krizini ele aldı. Yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin "sahipsiz bırakıldıklarına" inandıklarını ifade eden Altınok, “Örgüt yönetimini, 15 Temmuz sonrasında uluslararası alanda yetersiz bulan kadrolar seslerini yükseltmiş durumda.” dedi.

Örgüt mensuplarının sosyal medyada dayanışma amaçlı kurdukları sitelerde liderlik tartışmalarının başladığını belirten Altınok, “Kısa bir süre önce yemek artıklarına ‘kutsal’ muamelesi yapılan Gülen'e yönelik muhalefet işaret fişeklerini bir bir ateşliyor. Son olarak, Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen kareler örgüt içi savaşın adeta resmi.” İfadelerini kullandı.

Faruk Erzen - yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:48
  1. Melih Altınok
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