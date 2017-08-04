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''Muhalefet, ABD'nin baskıları ile konuşuyor''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçime müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:36
''Muhalefet, ABD'nin baskıları ile konuşuyor''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçimlere katılım oranının hileli olduğu iddialarını reddetti. Maduro, iddiayı ortaya atan ve Venezuela’daki elektronik oy verme sistemini işleten şirketi, Amerika’nın baskısına boyun eğmekle suçladı.

Elektronik oy verme işlemini idare eden bilişim şirketi Smartmatic’in başkanının, katılım oranıyla ilgili, “Gerçek rakamla yetkililer tarafından açıklanan rakam arasında en az 1 milyon oyluk fark var" açıklamasına da Maduro sert tepki gösterdi.

Ülkedeki oylamayı yürüten Smartmatic şirketinin Üst Yöneticisi Antonio Mugica, İngiltere’nin başkenti Londra’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Venezuela’da 30 Temmuz Pazar günü yapılan kurucu meclis seçimlerinde oy veren kişilerin rakamlarına ilişkin veriler üzerinde oynandığını üzülerek bildirmek zorundayız” ifadesini kullanmıştı.

Seçimde elektronik altyapı hizmeti sunan Smartmatic şirketinin manipülasyon yapıldığı iddiasını yanıtlayan Maduro, “Bu Smartmatic’in başkanının gırtlağını sıktılar. Yankilerin baskısıyla seçime katılımın 7 milyon 500 bin olduğunu söyledi. Oysa 10 milyonun üzerinde insan oy vermek için sokaklara çıktı ve 8 milyondan fazlası oy kullandı. Diğerleri de engellere takıldı” şeklinde konuştu.

Kurucu Meclis üyeleriyle Çarşamba akşamı ilk defa biraraya gelen Maduro, hükümet karşıtı protestocular nedeniyle iki milyon kişinin oy kullanamadığını iddia etti.

Maduro, “Smartmatic’in başkanı olacak o aptal adam, Amerikalılar’ın ve İngilizler’in baskısıyla, katılımın 7 buçuk milyon olduğunu söyledi. Bence 10 milyon Venezuelalı sandığa gitti” dedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:36
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