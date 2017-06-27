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Muhabir canlı yayında rüzgarla savruldu!

Bir kanalda canlı yayın sırasında hava durumu sunmak için programa bağlanan genç sunucu rüzgarın şiddetiyle ekrandan kayboldu.

27 Haziran 2017 Salı 12:41
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:41
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