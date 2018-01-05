Muğla'nın Menteşe ilçesinde erkek cesedi bulundu

Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin tepki vermesi üzerine kömür ocağında biriken suda ceset olduğunu fark etti.

Kara'nın, yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Menteşe Jandarma Komutanlığı, Bayır Karakol Komutanlığı ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgenin etrafı suyla kaplı olduğu için AFAD ekipleri, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak kıyıya ulaştırdı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin adından otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.