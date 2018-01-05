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Muğla'nın Menteşe ilçesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, açık kömür ocağında biriken suda erkek cesedi bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 08:31
Muğla'nın Menteşe ilçesinde erkek cesedi bulundu

Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde mantar toplamaya giden  İbrahim Kara, köpeğinin tepki vermesi üzerine kömür ocağında biriken suda ceset  olduğunu fark etti.

Kara'nın, yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Menteşe Jandarma  Komutanlığı, Bayır Karakol Komutanlığı ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgenin  etrafı suyla kaplı olduğu için AFAD ekipleri, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi  bota alarak kıyıya ulaştırdı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin adından otopsi ve kimlik  tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:31
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