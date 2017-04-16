Muğlalı vekil 90 yaşındaki annesi ile sandığa gitti

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, 90 yaşındaki annesi Havva Erdoğan ve eşi Filiz Erdoğan ile birlikte oy kullandı.

Muğlalı vekil 90 yaşındaki annesi ile sandığa gitti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:11

Milletvekili oğlu ile birlikte sandığa gelen 90 yaşındaki Havva Erdoğan, ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yapmanın mutluluğu içinde olduğunu ifade etti. 1004 numaralı sandıkta oyunu kullanan Mehmet Erdoğan ise, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Anayasa değişiklik paketi, 21 Ocak tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. Biz de kendi bölgemizde yaşayan vatandaşlara 18 maddeyi anlatmak için yoğun bir çaba sarf ettik. Bugün bizim sözümüz bitti, bugün milletimiz konuşacak. Türkiye için en iyi kararı milletimizin vereceğini inanıyoruz” diye konuştu.

 
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