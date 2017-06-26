Muğla'da yürek parçalayan görüntüler! Bayram günü işkence...

Koşmaktan yoruldu. Yürümekten tükendi. Sonunda kendini asfalta bıraktı ama o'nu otomobile bağlayan iplerden kurtulamadı. Bir köpeğin, sözde sahibi tarafından otomobilinin arkasına bağlanıp cansız bir beden gibi sürüklendiği görüntüler dehşete düşürdü.

Hayvanlara yönelik acımasızlığın görüntülerinden biri de Muğla'da kaydedildi. Bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin, koşmaktan bitkin düştüğü, artık cansız bir beden gibi sürüklendiğini görenler, önce telefonunun kayıt düğmesine bastı, ardından aracı durdurup köpeğin acısını sonlandırdı, sonra da bu acımasızlığın hesabını sordu. Olay yerine jandarma çağrıldı. Bitkin ve yaralı köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLADI

Muğla Köyceğiz. Bugün öğlen saatleri. Hareket halindeki otomobilin arkasında bir köpek bağlı. Koşmuyor. Yürümüyor da. Bilmem kaç kilometredir bu şekilde olduğu için artık bitmiş. Vücudunu asfaltın üzerine bırakıvermiş. Zavallı köpeğin boynundan bir iple otomobile bağlı vücudu yerde sürükleniyor. Olan biteni görüp, vahşeti sonlandırmaya kararlı birinin telefonun kayıt düğmesine basmasıyla olaydan haberdar oluyoruz.

TANIK OLMADILAR, MÜDAHALE ETTİLER

Aynı kişi ve çevresindekiler bu manzaraya daha fazla tanık olmayı reddedip müdahale ediyor. Otomobili durduruyor. Köpeğin dile getirmediği, getiremeyeği acısını sonlandırmakla kalmayıp, "benim" dediği köpeğe bunu yapmaktan çekinmeyen kişiye de hesap soruyor. Jandarmaya haber veriliyor.

KÖPEK VETERİNERE, SAHİBİ JANDARMA KARAKOLUNA

Köpeği tedavi ettirmek için almak isteyenlere sahibi yine karşı çıkıyor. Tartışmadan hayvanseverler galip çıkıyor. Onlar yaralı köpeği veterinere götürmek için yola çıkarken, köpeğin sahibi olduğunu söyleyen kişi de ne yaptığını, neden yaptığını anlatması için Jandarmaya götürülüyor.