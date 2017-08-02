Muğla’da yat faciası! Ölü ve yaralılar var

Bozdurun Sahili açıklarında bir motor yatın battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Batan motor yatta yapılan çalışmalarda şuana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Halen yattaki kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.