Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.22 Ocak 2018 Pazartesi 10:34
Bursa’dan Fethiye’ye sefer yapan Ekrem K. idaresindeki 48 FS 248 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamadı. Dağa çarpan otobüs yan devrildi. Fethiye Antalya karayoluun 19’uncu kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar Fethiye’deki hastanelere sevk edildi.