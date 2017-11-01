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Muğla'da okul servisi şoförü ehliyetsiz çıktı

Öğrencileri taşıyan sürücünün bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
Muğla'da okul servisi şoförü ehliyetsiz çıktı

Muğla'da Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi'nde öğrenci taşıyan servis minibüslerini denetledi.

Polis, 29 okul servisinin şoförüne, trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti. Denetimlerde polis, N.S.'nin kullandığı ilkokul çocuklarını taşıyan öğrenci servisini durdurdu.

Minibüste yapılan incelemede, yasal mevzuatlara göre 18 kişi taşınması gerekirken 28 kişi olduğu tespit edildi. Öğrenci servisi şoföründen evraklar istendi. Polise evrakları vermemekte direnen N.S.'nin, bir süre sonra nedeni ortaya çıktı.

Şoförün bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Polis, çağırdığı başka servisle öğrencileri okudukları Evren Paşa İlköğretim Okulu'na gönderdi.

Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen N.S.'nin yapılan incelemesinde alkolsüz olduğu tespit edildi. N.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan bin 563 lira ve minibüs ruhsat sahibi N.B.'ye yetkisiz araç kullandırmak suçundan bin 563 lira para cezası kesildi. Yapılan işlemlerin ardından N.S. ve ruhsat sahibi N.B. serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
  1. Muğla
  2. ehliyet
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