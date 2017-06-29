Muğla'da korkutan yangın!

TOKİ Mahallesi Akkaya mevkisindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede güçlü esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip, itfaiye, ilk müdahale aracı, su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin bölgenin yakınındaki ormanlık alana ulaşmaması için yer yer köpük sıkıyor.

Dumandan etkilenen görevlilere müdahale etmek üzere bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Yangın nedeniyle kentin etrafını yoğun bir duman kapladı.

Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın sürerken soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.