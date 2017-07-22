Muğla'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 kişi öldü

Kaza, bu gün saat 10.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi İztuzu Sahili yolunda meydana geldi.

Ortaca’dan Dalyan Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ayhan Işık (37) idaresindeki Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, okul yolu mevkiinde virajı alamayarak 70 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Araçta sıkışan temizlik işçilerinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kazada 3 ay önce işe başlayan 2 çocuk babası şoför Ayhan Işık ile 3 çocuk babası Ercan Bozkır (36) hayatını kaybetti. Çöp kamyondan fırlayıp ağır yaralanan Yusuf Aydın (37) ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Aydın'ın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.