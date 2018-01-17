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Muğla'da hastanenin istinat duvarı çöktü

Muğla'nın Milas İlçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası zemini yumuşayan devlet hastanesinin istinat duvarı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:05
Muğla'da hastanenin istinat duvarı çöktü

Akkent Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin hastane personeli tarafından kullanılan otopark bölümünde yağmur nedeniyle gevşeyen zemin nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Olayın ardından Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Tarık Çubukçuoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yıkılan duvarın bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yaptı. Yetkililer yaptıkları incelemelerin ardından mevcut duvarın tamamen yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına karar verdi. 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 22:05
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