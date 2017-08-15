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Muğla'da FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

Muğla'da FETÖ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen "Muğla il ablası" tutuklandı.

15 Ağustos 2017 Salı 07:55
Muğla'da FETÖ'nün 'il ablası' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Muğlail ablası" sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinde 8 Ağustos'ta gözaltına alınan Ayşe Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "il ablası" olarak hakkında yakalama kararı bulunan Ayşe Ç. yaklaşık 5 ay teknik takip ve izleme çalışması yürüten polis ekipleri tarafından örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" adı verilen eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:55
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