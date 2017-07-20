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Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:56
Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Nevzat Tokatlı (59) yönetimindeki 48 GM 434 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi'nde Mehmet Ali Ünlü (35) idaresindeki 48 H 1514 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşlar, kazayı 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan diğer aracın sürücü Tokatlı, yanında bulunan Dudu Tokatçı (50) ile Şükran Barutçu (46) itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:56
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