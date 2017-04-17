Muğla'da deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 10.30'da 14.83 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 10.30'da 14.83 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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