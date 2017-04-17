% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Muğla'da deprem meydana geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 10:30'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da deprem meydana geldi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:13

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 10.30'da 14.83 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

 
EtiketlerMuğla
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?