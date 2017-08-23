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Muğla'da deniz dibinde buldu, hayatı karardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarihi para bulan İngiliz, Milas-Bodrum havalimanında paralarla birlikte yakalanarak tutuklandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:13
Muğla'da deniz dibinde buldu, hayatı karardı

  Fetfiye’nin Göçek mahhalesinde tatil yapan 52 yaşındaki İngiliz vatandaşı Toby Robyns, denizin dibinden bulduğu çok sayıda tarihi parayı kaçırırken Milas - Bodrum havalimanında tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Göçek’te tatil yaparken şnorkelle denize dalan Toby Robyns denizin dibinden çok sayıda eski para buldu.  Paraları saklayarak tatiline devam eden İngiliz turist tatilinin bitmesi ile birlikte paraları yasadışı bir şekilde İngiltere'ye götürmek istedi. Milas - Bodrum havalimanında xray cihazından geçerken yetkililer tarafında fark edilen Toby Robyns gözaltına alındı. Milas’ta mahkemeye çıkarılan Toby Robyns tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı. Edinilen bilgiye gören 5 çocuk babası Toby Robyns Batı Sussex'te yayaşdığı ve ambulans şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:13
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