Muğla’da ByLock operasyonu

Soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından merkez ilçe ve Ula ilçesinde birçok adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ’nün haberleşme sistemi ByLock kullandıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şüphelilerin Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.