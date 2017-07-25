Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 00.48’te, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.