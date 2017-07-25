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Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Gökova Körfezi’nde meydana gelen depremin ardından artçılar sürüyor. Kent merkezi ve çevresi gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem bir kez daha sallandı.

25 Temmuz 2017 Salı 08:22
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 00.48’te, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:22
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