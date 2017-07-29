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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:15
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 05.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Köyü'nde sabah saat 05.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 13 kilometre olarak açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:15
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