Muğla'da 194 bin paundu 90 bin liraya satmak istedi ama...

Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan zanlı tutuklandı, birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi aranıyor

Muğla’da 194 bin paundu 90 bin liraya satmak isteyen kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ula ilçesinde yaşayan O.T, sosyal medyadan arkadaş olduğu M.S'nin 195 bin paundu bulunduğunu, bu parayı bozduramadığı için kendisine 90 bin liraya satabileceğini söyledi. M.S'nin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenen O.T, durumu polise bildirdi.



Polis ekipleriyle yapılan görüşmenin ardından O.T, sosyal medya hesabından M.S’ye 195 bin paundu alabileceğini belirterek buluşmak istedi.

Buluşma yerinin belirlenmesinin ardından O.T, ortağının kendisi adına buluşma yerine geleceğini ve 90 bin lirayı yanında getireceğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu görüşmenin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları alıcı kılığında M.S. ile buluştu. M.S. yanında bulunan bin pauntu alıcı kılığına giren polislere gösterdikten sonra 90 bin lirayı aldığı sırada gözaltına alındı.

GERÇEK BİN PAUND GÖSTERDİ SAHTELERİNİ SATMAYA ÇALIŞTI

Hakkında dolandırıcılık suçundan çok sayıda kayıt bulunan M.S’nin, alıcı kılığına giren polislere gösterdiği bin pauntun gerçek olduğu, yanında getirdiği çantada bulunan 194 bin paundun ise sahte olduğu ortaya çıktı. M.S. ile hareket ettikleri tespit edilen ve haklarında çok sayıda dolandırıcılık suçundan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen İ.D. ve S.T'nin de arandığı öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.