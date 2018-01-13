Muğla’da 12 milyon değerindeki tekneler çürümeye terk edildi

Yasa dışı yollardan Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy Adas'ına göçmen taşıyan organizatörlerin kullandıkları tekne ve lüks yatlar, yakalanmalarının ardından yediemin olarak kullanılan Yalıkavak Mahallesi'ndeki trafik otoparkına teslim edildi. Kara taşıtından çok deniz aracının bulunduğu otoparkta, ihaleye çıkarılıp satılacakları günü bekleyen tekne ve yatlar adeta mezarlık görüntüsü oluşturdu. Yaklaşık 1 yıldır ihalesi yapılmayan tekneler çürümeye terk edildi. 1 yıldır yedi eminde tutulan teknelerin satılması halinde hazineye ise 12 milyon Türk lirasından fazla para gireceği öğrenildi.

Yasal olarak tekne ve yatların satışında herhangi bir engel bulunmadığını öne süren otopark sahibi Burkay Karadağ, 5 ila 28 metre uzunluğundaki 218 adet ahşap gulet, sürat teknesi ve lüks yatın aylık muhafaza maliyetinin kendisini mağdur ettiğini söyledi. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden satış sürecini hızlandırmasını isteyen Karadağ, "Bunlar göçmen kaçakçılığında yakalanan tekneler ve çoğu sahipsiz. Şimdi sahibi belli olsa da kovuşturması devam eden teknelerin normal şartlarda Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 1 ay içerisinde satışa çıkarması lazım. KHK 690, 6. Madde çok açık. Kovuşturma ve soruşturma sonuçları beklenmeksizin 1 ay içerisinde bütün teknelerin satışının, tasfiyesinin gerçekleştirilmesini yazıyor ve KHK emrediyor. Biz bununla ilgili hemen bu karar çıktıktan bir ay sonra 5'inci ayda Milli Emlak Müdürlüğüne, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğüne gerekli başvurularımı yaptık, dilekçelerimizi verdik, satış taleplerimizi ilettik. Kendileri bize, şuan böyle bir ödeneklerinin olmadığını söyledi. Bilirkişi ve kıymet takdiri raporlarının hazırlanması için devletin bir ödeneğe ihtiyacı olduğunu dolayısıyla şuanda satışın gerçekleşmeyeceğini belirtti. Biz de bu tür ödemelerin tarafımızca karşılanmasını taahhüt ederek bilirkişi ile anlaştık, kıymet takdir raporlarını bilirkişi tarafında 2 ay boyunca çalışması sonucunda ortaya çıkardı. Biz evraklarımızı 6’ncı ayda teslim ettik müdürlüğe sunduk. Buna rağmen halen satışlar gerçekleşmedi. Bunun üzerine bizde BİMER’e yazı yazdık, durumu izah ettik. Kendileri BİMER’i yanıltıcı bir şekilde bilirkişi raporlarının hazırlanmadığını ve kovuşturmaların, soruşturmaların devam ettiğini belirterek devleti kandırma yoluna gittiler" dedi.

"Devletin kasasına 12 milyon girecek"

Teknelerin zamanında elden çıkarılmaması nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Karadağ, "Şuan 218 tane tekne mevcut. 5 metre ile 28 metre arasında olan tekneler var. İşte ufak teknelerin en az bana maliyeti burada, taşıma ve muhafaza giderleri 2 bin lira civarında ortalama. Büyük olan tekneler var, karayolu ile buraya taşıyamadığımız, tersanelerle anlaşıp tersanelerde kışlama yaptırdığımız tekneler, onların aylık bana gideri 6 ila 7 bin lira arasında değişiyor. Bu paralar benim cebimden çıkıyor ve ben bunları tahsil edemiyorum. Biz istiyoruz ki bu tekneler satılsın devletimizin kasasına para girsin. Bunlar satıldığı zaman en az 10 ila 12 milyon lira civarında devletin kasasına para girecek. Bir taraftan bakıyoruz Milli Emlak ödeneğimiz yok diyor ve bilirkişi raporunun cüzi bir miktarını ödemekten kaçınıyor. Öteki taraftan baktığımızda 10 milyon burada yatıyor. Bu benim gözümde görev ihmalidir" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri, yakalanan teknelerle ilgili soruşturma ve kovuşturmalardan devam edenlerin olduğunu, bazı teknelerin ise Liman Başkanlığına kayıtlı olmaları gerekçesiyle satılamayacağını bildirdi.



30 gün içinde teminat verilmezse satışı gerekiyor

690 sayılı KHK'nın göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca el koyma işlemiyle ilgili olarak yer alan 6. maddesinde "Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre el konulur. Birinci fıkraya göre el konulan aracın; soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması, toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması hallerinden birinin varlığı durumunda, el konulan araç sahibine iade edilmez. Bu durumda sahibinin, aracın değeri kadar teminatı el koyma tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır" ifadesi yer alıyor.

