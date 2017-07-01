Muğla sanayisinde yangın

Muğla 112 Acil çağrı Merkezine yapılan ihbarda Menteşe Sanayi Sitesinde bir madeni işyerinde yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yangının çıktığı belirtilen işyerinin hemen yanındaki bal petek imalathanesine sıçraması üzerine olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bal petek imalathanesindeki peteklerin tutuşması üzerine içeriden ve binanın çatı katından itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle İtfaiye ekiplerinden bazıları yangına maske takarak müdahale etti.

Yangına 10 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 20 personel müdahale ederken, yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmalarının ardından ortaya çıkması bekleniyor.