Muğla- Marmaris karayolunda onu görenler şoke oldu!

Tatillerini geçirmek üzere Muğla’dan Marmaris’e giden bir otomobilin içindeki yolcunun cep telefonu kamerası ile görüntülediği go-kart sürücüsü yaptığı hız ile görenleri şaşırttı.

Go-kart sürücüsünün süratle gittiği sırada cep telefonu ile bu anı çeken bir yolcu kendi aracının içindeki kadranı 100 kilometreyi bulan hız göstergesini de görüntüledi.

Karayolunda diğer araçlara adeta kafa tutarak yoluna devam eden ve bir ara önündeki tüp yüklü kamyoneti sollayan go-kart sürücüsünün yeteri kadar güvenlik önlemi almadığı ve tehlikeli bir yolculuk yaptığı cep telefonuna kaydedildi.