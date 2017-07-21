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Muğla beşik gibi sallanıyor

Sarsıntılar peş peşe geliyor. Muğla'da 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3 saatte 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:03
Muğla beşik gibi sallanıyor

Muğla'da 4,8 ile 2,2 şiddeti arasında gerçekleşen artçı sarsıntılar aralıklarla devam ederken, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz vatandaşlardan binalara girmemesini istedi.

Şu an itibariyle 12’si Datça’da olmak üzere Bodrum ve Datça’da hastanelere yaklaşık 100 kişinin müracaat ettiği, Datça’da 2 kişinin vücudunda oluşan kırık nedeniyle Marmaris’e sevk edildiği, Bodrum’daki yaralıların ise Bodrum’da tedavi edildiği öğrenildi.

Artçıların devam ettiği Muğla’da panik havası devam ederken, depremin etkili hissedildiği Bodrum ve Marmaris’te her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:03
  1. muğla deprem
  2. ege depremi
  • uzeyr islamuzeyr islam2 sa önce
    bizim ne düşündüğümüz değil ALLAH ın cc ne emrettiği önemli emrediyo işte
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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