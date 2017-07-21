Muğla beşik gibi sallanıyor

Muğla'da 4,8 ile 2,2 şiddeti arasında gerçekleşen artçı sarsıntılar aralıklarla devam ederken, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz vatandaşlardan binalara girmemesini istedi.

Şu an itibariyle 12’si Datça’da olmak üzere Bodrum ve Datça’da hastanelere yaklaşık 100 kişinin müracaat ettiği, Datça’da 2 kişinin vücudunda oluşan kırık nedeniyle Marmaris’e sevk edildiği, Bodrum’daki yaralıların ise Bodrum’da tedavi edildiği öğrenildi.

Artçıların devam ettiği Muğla’da panik havası devam ederken, depremin etkili hissedildiği Bodrum ve Marmaris’te her türlü tedbirin alındığı belirtildi.