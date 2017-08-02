Müftüye resmi nikah yetkisinin tartışıldığı programda gerginlik

Gazeteci Nevzat Çiçek, özel bir televizyon programının konuğuydu. Çiçek ile Elif Dördüncü Aydemir müftüye resmi nikah yetkisini tartışırken ortam gerildi. Aydemir “Ben son derece vatansever bir insanım” deyince, Çiçek “Ben teröristim” diyerek, mikrofonu çıkararak programı terk etti. Şirin Payzın programa reklam arası verdi. Çiçek programı terk etmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aydemir, yasayla ilgili olarak çağdaş ve kadın haklarını koruyucu bir yasa olmadığını söyleyince Çiçek, “Yahu mevcut yasayı daha görmemişken hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz?” dedi.

Tartışmanın devamında Çiçek ile Aydemir karşılıklı olarak birbirlerini suçladılar. Çiçek, “Sanki bu ülkenin demokratı sizsiniz. Kendimi kast sisteminde gibi hissettim.” dedi.

Aydemir “Ben son derece vatansever bir insanım” deyince, Çiçek “Ben teröristim” diyerek, mikrofonu çıkararak programı terk etti. Şirin Payzın programa reklam arası verdi.