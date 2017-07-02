Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Müftülükte baltalı saldırgan

Samsun’da girdiği İl Müftülüğü binasında baltayla terör estiren ve polise saldıran şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla 2 saat 15 dakika sonra gözaltına alındı.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:34
Müftülükte baltalı saldırgan

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Samsun İl Müftülüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin olmadığı binaya kapıyı zorlayarak açıp giren saldırgan, yangın tüpünün ve ilk müdahale malzemelerinin olduğu yerden 2 balta alarak müftülük binasına zarar vermeye başladı. Durumu fark eden müftülük çalışanları, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda polis baltalı saldırgana müdahale etmek isterken, saldırgan baltayla polise de saldırdı.

Polislere yangın tüpü fırlatan saldırgan, binanın içine kaçarak saklandı. Tekbir getiren saldırganı yakalamak için takviye ekip istendi. Olayın büyümesi üzerine müftülük binasına özel harekat polisleri sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da olay yerine gelerek operasyonu yönetti. Yapılan plan dahilinde özel harekat polisi binaya girdi. Özel harekat polisi, 1 saat süren operasyonun ardından saldırganı göz yaşartıcı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Uzun süren operasyonun ardından müftülük binası çevresinde toplanan kalabalık, polis arabasına götürülen saldırgana tepki gösterdi. Saldırgana vurmak isteyen öfkeli kalabalığı polis güçlükle engelledi.

Gözaltına alınan ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:34
  1. müftü
  2. Samsun Müftülüğü baltalı saldırgan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    1. Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    2. Akıncı, KKTC’deki yangın hakkında..
    3. Büyükanneden kalan dolabı seneler..
    4. 15 Temmuz şehitleri için hatim..
    5. Kaş’ta orman yangını
    6. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı
    7. Adıyaman’da anız ve odun yangını
    8. Can Bartu Tesisleri yeni sezona..
    9. Konteynerden otel yaptılar!
    10. Serinlemek için gölete giren genç..
    11. Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık..
    12. Yılan yiyen balığın hazin sonu
    13. Feci kaza araç kamerasına böyle yansıdı
    14. Tam 556 yıldır açık hava camisinde..
    15. Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi..
    16. Askeri cephanelikte hırsızlık!..
    17. İzmir’i kül eden yangında içki şişesi..
    18. 200 bin senelik kalıntılar ortaya çıktı!
    19. 6 kıta Samsun’da buluşuyor
    20. Hakan Çalhanoğlu, Milan’da
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...