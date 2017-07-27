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Müftülere verilen yetki Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi haber spikeri Nevşin Mengü'yü rahatsız etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
Müftülere verilen yetki Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Önceki gün il ve ilçe müftülülerinin nikah kıyabilmesi için memur sayılabilmesi kanunlaşırken haber spikeri Nevşin Mengü'nün attığı tweet sosyal medyayı salladı...

Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tasarıyla, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi. Önceki gün meclisten geçen bu yasa spiker Nevşin Mengü'yü rahatsız etti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
  1. Nevşin Mengü
  2. müftülere nikah kıyma yetkisi
  • BOLUBOLU1 sa önce
    ZATEN MÜSLÜMANLAR ÖNCE İMAM NİKAHI ARDINDAN RESMİ NİKAH YAPTIRIYORDU.BU EZİYET BİTECEK.NE GÜZEL..ÇATLASINLAR
  • yücelyücel1 sa önce
    İkinci hatun adayı olabilirsin nevşinciğim ama senden eşte olmaz ne yapsak
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