Müftülere verilen yetki Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Önceki gün il ve ilçe müftülülerinin nikah kıyabilmesi için memur sayılabilmesi kanunlaşırken haber spikeri Nevşin Mengü'nün attığı tweet sosyal medyayı salladı...

Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tasarıyla, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi. Önceki gün meclisten geçen bu yasa spiker Nevşin Mengü'yü rahatsız etti.

