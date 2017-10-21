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Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi ne getiriyor?

Batı ülkelerinde kiliselerde din adamlarının resmi nikah kıydığının bilinmesine rağmen, Türkiye şimdi de müftülere nikah yetkisi verilmesini tartışıyor.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:01

Konuyu bilinçli olarak bağlamından koparan bazı çevreler, müftülerin nikah kıymasının birçok olumsuz sonucu olacağını iddia ediyor. Peki gerçek öyle mi?

*Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren hüküm geçtiğimiz Çarşamba günü Mecliste kabul edildi. Tasarının 25 Temmuz'da TBMM'ye sunulmasından itibaren müftülere nikâh kıyma yetkisi veren 6. maddesi üzerinde yoğun bir tartışma yaşanıyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Kanun ile ikamet, velayet, vesayet, isim değişikliği, vatandaşlık ve e-devlet hizmetleri gibi birçok alanda vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ve bürokrasiyi azaltacak çok sayıda yenilik getiriliyor.

*Toplam 39 maddeden oluşan bu kapsamlı tasarının tartışmalı 6. maddesi ise Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun evlendirme memurlarını düzenlediği 22. maddesine "il ve ilçe müftülükleri"nin eklemesinden ibaret. Tasarı ile resmi ve medeni nikâhtan ayrı olarak yeni bir evlenme/nikâh türü getirilmiyor, evlendirme yetkisine sahip olan belediye başkanı,yetkilendirdiği memur ve köy muhtarı gibi kişilerin arasına müftüler ekleniyor. Bu açıdan kamuoyunda dillendirilen "müftü nikâhı" tabiri ayrı bir nikâh türü gibi anlaşılacağı için doğru değildir.

*Evlenmeye ilişkin Medeni Kanun'da yer alan 18 yaş başta olmak üzere evlenme koşullarında; akrabalık, mevcut bir evlilik ve akıl hastalığı gibi evlenme engellerinde ve yetkili memurun önünde ve en az iki kişinin tanıklığında özgür iradelerini açıklama gibi evlenme törenine ilişkin şekil şartlarında hiçbir değişiklik yapılmamaktadır. Bilakis tasarı ilave yeni seçenekler sunarak resmi nikâhı teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır. Buna göre insanlar yasal şartlara uymak kaydıyla resmi nikâhını dilediğine kıydırma hakkına sahip olacaktır.

*Tasarıyı eleştirenler düzenleme ile evlenme yaşının düşerek çocuk gelinlere sebep olacağını, kadınların istismarına kapı açacağını söylüyor. Öncelikle bu düzenleme evlenme yaşını değiştirmiyor. İster müftü isterse başka bir görevli evlendirme işlemini yapsın, kişilerin evlenmesi için Medeni Kanun'daki yaş koşullarını taşımaları hala zorunlu olacaktır. Ayrıca bu düzenleme ile resmi nikâh olmaksızın sadece imam nikâhı ile yapılan evlenmelere ihtiyaç/bahane kalmayacak ve dini hassasiyeti olanlar için müftü huzurunda evlenme imkânı olacaktır.

*Böylece resmi nikâhın yokluğu sebebiyle hukuki güvenceden yoksun kalan kadınların mağduriyetleri önlenecektir. Yani bu düzenleme resmi nikâhtan kaçınmak bir tarafa resmi nikâhı teşvik edecektir. Müftü huzurunda evlenme için de aynı resmi prosedürler uygulanacağından kadınların suiistimali ya da cinsel istismarların nasıl çoğalacağını anlamak mümkün değildir.

*Düzenlemeye yönelik bir diğer eleştiri laiklik ilkesine aykırı olduğudur. Laiklik ilkesine anayasasında yer veren tek Avrupa ülkesi Fransa ve böyle bir hükme yer vermeyen ama laik/seküler kabul edilen diğer bütün Batı demokrasilerinde papaz gibi din görevlilerince dini mekânlarda evlendirme işleminin yapıldığını biliyoruz. Bu durumda yapılan düzenlemenin laikliğe aykırılık iddiasının hiçbir karşılığı olmadığı açıktır. Laiklik ilkesi insanların hayatının dinden arındırılmasını değil devlet yönetiminin din kurallarına dayanmak zorunda olmamasını öngörür. Yoksa kişiler kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmadığı sürece kendi yaşamlarını istedikleri gibi dini inançları gereğince tanzim edebilir ve devlet de bu tercihlerin gereğini yapmak zorundadır. Bu açıdan müftülere evlendirme yetkisi vermek laiklik ilkesine aykırı olmadığı gibi bu ilkenin zorunlu bir unsuru olan din özgürlüğünün gereğidir.

*Tasarının inkılap kanunlarını güvence altına alan Anayasa'nın 174. maddesine aykırı olduğu da ileri sürülüyor. Bu madde Medeni Kanun'un "evlendirme akdinin evlendirme memuru önünde olacağına dair medeni nikâh esası"nı Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemeyecek inkılap kanunlarından birisi olarak saymaktadır. Oysa yapılan düzenleme ne medeni nikâhı ne de evliliğin resmi evlendirme memuru önünde yapılacağı ilkesini kaldırmaktadır. Sadece evlendirme memurları arasına müftüyü eklemektedir. Yani bütün koşulları ve unsurlarıyla medeni nikâh korunmaktadır ve bu sebeple 174. maddeye aykırılık söz konusu değildir.

*Son olarak ileri sürülen bir itiraz da bu düzenlemenin toplumda müftü huzurunda evlenenler ve evlendirme memuru huzurunda evlenenler şeklinde bölünmeye sebep olacağıdır. Öncelikle bu itiraz seküler olanın asli ve normal, dini olanın ise arızi ve anormal olduğu kabulüne dayanıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. İkincisi toplumda bölünme iddiası geçmişte her dini özgürlük talebinde ileri sürülmüştür.

*Başörtüsü yasağı konusunda öğrenci ve memurların başını örtenler ve örtmeyenler olarak bölüneceği gibi. Muhalefetin bu mantığı kabul edilirse topluma tanınan tüm özgürlüklerin o özgürlükleri kullananlar ve kullanmayanlar şeklinde bölünmeye sebep olacağı iddia edilebilir. Oysa devletin yapması gereken özgürlükleri azami oranda tanımak ve eğer hakları ihlal edilecek olanlar doğarsa onların haklarını da korumaktır. Yoksa o özgürlüğü kullanmayanlar dışlanmış hissedecek diye özgürlükler sınırlanamaz.

Sonuçta yapılan eleştirilerin dini taleplere yönelik artık geçmişte kalmış dayatmacı laiklik anlayışından veya toplumun hassasiyetlerini kaşımayı amaçlayan ve hiçbir somut gerçekliği olmayan çarpıtmalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:01
  1. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi
  2. din adamları
  3. resmi nikah kıyma
  4. düzenlemenin ayrıntıları
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????1 gün önce
    Mesele bu kadar masum değil ve hersey seffaf bir sekilde anlatilmiyor Bunun iranci hizbusseytanlarin tuzağı olduğunu çok iyi biliyorum,ispatlayabilirim.Hatta 2019 seçimleri icin adayları çıkıp bu kanuna karşı olduklarını bile soylerlerse şaşırmam,hem ak partiye tepki hemde çok eşlilik amaçları için, halbuki kendileri uydurmusken Çünkü daha önce bu şeytanların devlet dersanelerine sizdirdiklari adamı bunun hem toplum hemde dinimiz kurallarında var olduğunu falan siyaseti karistirdigi,şia propagandasi yaptığı, reisin diktatör olduğunu hic alakasi yokken anlattığı felsefe dersinde..Dikkat edin hangi kadin resmi nikah kiydirmadida,resmi nikâh olmadığından hukuki guvenceden mağdur oldu da buna ihtiyaç duyuldu,tabiki ikinci kadın,ee buda yasalarda olmadigi icin amaç yasallaştırmak,bu konu acik degil ikinci eşin yasakligi devam ediyirmu net degil.Müftü ile belediye başkanı yer değisiyor denmiyor hem öyle olsa niye? Hani müftü tamam dinimiz engellemiyo diye fetva verebilecek diyemi,peki kanun hani,hem dinde helal iken böyle kuru şekil yok hakkında bir sürü izah hatta engel...,evet ispatlarim, birden fazla eş için engel bile var çünkü gerçekleşmesi imkânsız bir şarta bağlanmasinin başka izahı varmı.Bu işin hukuki-dini-boyutu,birde toplum boyutu varmış kadınlar! soruyorum doğru mu hangi kadın kabul ediyor,açıkça açıklanmiyor bu kanun, kur'an da açıklandığı gibi.Acikca soruluyirmu, peki açıkça açıklanmıyirsa amaç ne gizlicemi evleniliyor nasil uygulaniyor,bu irancilar fetocular gibi hsftanin yarısını falan evlerinden uzakta,başka ilçelerde geçirirler, çok şüpheliler yani...Peki bu kadınların haberi olursa kabul etmeyecekleri nikahı haberleri olmadan evet deyince nikah mi olur,zina olursa irancilar açısından zaten sorun yok muta nikahları da var,muta da kadın meta olmuyormu,istismar yokmu,kadını menfaatleri için eşya gibi kullanmaya fetva verebilecek kadarkur'an ruhuna,toplumun genel ahlakina aykırı davranan irandanmi ogrenecez toplum ve kur'an ahlakın da neyin olup olmadığını.Bazı ülkelerde kadınlar birden fazla erkekle evlenebiliyormuş da buradakiler bu toplumda görmediğinden yadirganiyor mesele bu diyordu sözkonusu dershane!sözde öğretmenleri,amaç büyük ihtimal mutaya karşı çıktığından dır toplumun, söz ettiği ettiği ülkede irandir kesin muta ile birden fazla kişiyle evlenmiyirmu iranlı kadınlar.Doğuda ikinci kadınların çoğu iranlidir,oradan gelmedir ilginç değilmi??Böyle toplumda temel,cekirdek aile kurumu diye birşey kalırmi kalmasa ne olur iran küçücük çocukları savaşa gönderiyor,amaç ölecek çocuklar dogsun büyümeden bunu da diyorlar, devlet kurumu büyüsün,yaşasın yeterki,bu uğurda her türlü katliam zulüm ve tecavüzlerinedünya şahit değilmi ne bozuk millettirler bizide kendileri gibi bozmaya çalışıyolar,bilmiyolarmi onlar gibi yaşamak için her onursuzlugu kabul edeceğimize,onurumuz için gerekirse olebilecegimizi.Peki kur'an daki Hz yusuf ne ifade ediyor kur'an i alet eden bu sapiklara
  • abdullahabdullah1 gün önce
    isteyen belediye memuruna isteyen müftüye nikah kıydırır. bu laik kesime girip çıkan ne onu anlamadım. sana ne benim nikahımı kıydıracağım kişiden. her boku laikliğe bağlıyorlar. bu laikliğin ortadan kaldırılması lazım. bu nasıl bir zihniyet. 100 yıl önce laiklik geldi diye bugün de laiklikle yaşayacağız diye bir düşünce olabilir mi? dün laiklik halkın ihtiyacıysa bugün değil bunu anlayacak kapasiteniz yok mu? dünyada laiklik denilen safsatayı kullanan kaç devlet var ki dayatmaya çalışıyorsunuz. yıl olmuş 2017 hala laiklik denilen çağ gerisinde kalmış bir ideolojiyi dayatmaya çalışıyorlar. millet ne istiyorsa odur, laiklik ne ya. bu devlet yüz yıldır laiklikten ne elde etti biri çıksın açıklasın biz şunları kazandık diye. bu boş kafalı laikçiler gitsin avrupaya yaşasınlar laikliklerini çok istiyorlarsa.
  • Ayyıldız Ayyıldız 1 gün önce
    Yahu arkadaş benim nikah akdimi ben dinen geçerli kılmadıkça on tane resmi nikâh kıysamda geçerliliği yoktur. Dinen kıyılan nikah Allah'ın emriyle kıyılan nikâhtır. Ya öteki kimin emriyle koyuluyor, yada dinen ne kadar geçerli. Sen istersen git papaza hahama köydür nikahını bana ne. Ben müftüye kıydırmak istiyorum SANA NE. Geberince niye gasilhaneye, namaz için imamın önüne getiriyorsunuz.
  • EymanEyman1 gün önce
    Yahu müftülüğü nikahta istemeyenler dini nikah kıymıyorlar mı ne? Bunlar kendilerine müslüman demiyorlar mı? Hani halkın %99'u müslüman? E bu bir avuç gavur nasıl olurda bu kadar gündem oluşturabiliyorlar?
  • EnverEnver1 gün önce
    Birileri 3-5 gün önce Bursada rahmeti olan daha 16 yaşındaki kızın kaçmasındaki sorumluluklarını ne çabuk unutuyorlar.İşte İmam nikahına karşı olanlar nedense çok savundukları batıda her dini nikah din görevlileri huzurnda yapıldığını unutuyor.Asıl amaç İSLAM düşmanlığı yapmak.Nasıl bir dayatma insanların özgür olduğunu idda edenler ama nedense nikah,giyinme,örtünme konularına gelince batıl olanları geçiyor,buradan İSLAMA ve İSLAMİ DEĞERLERE saldırmayı marifet sayıyorlar kendilerine, bu saldıranların inançı ne olabilir asla MÜSLÜMAN OLAMAZLAR olsalar islami değerleri ne inkar ne de red ederler.Diğer arkadaşın yazdığı gibi dine karşı gelirler ama cenazelerini camiden kaldırır,iamma yıkatırlar madem bu ve benzeri İSLAMİ değerlere karşı olanlar ölüncede kendilerini imamların yıkamasını ret etsinler.
  • MağdurMağdur1 gün önce
    Ölüsünü imama ve müftü yıkatanlar nikaha gelince veryansın etmesi anlaşılır gibi değil

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