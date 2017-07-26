Müftülere nikah kıyma yetkisi veriliyor

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına ekleniyor. Tasarıyla, elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak. İkamet izni verilen yabancılar, İçişleri Bakanlığınca kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek. Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu olacak.

(Yeni Şafak)