Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftü atamaları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen İlçe Müftü ve İlçe Müftü Atamalarını gerçekleştirdi.
1: Giresın İl Müftü yardımcısı Hacı Kahraman, Antalya Kumluca İlçe Müftülüğüne,
2: Isparta Keçiborlu İlçe Müftüsü Osman Demirel, Antalya İl Müftü yardımcılığına,
3: Antalya Demre İlçe Müftüsü Sabit Doğru, Antalya Akseki İlçe Müftülüğüne,
4: Ordu İli Çamaş İlç Müftüsü Ali Erbaş,Samsun İli Vezirköprü İlçe Müftülüğüne,
5: Ordu Perşembe İlçe Cemal Uzun,Balıkesir Ayvalık ilçe Müftülüğüne,
6: Siirt İli Baykam İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Ordu İli Çatalpınar İlçe Müftülüğüne,
7: Şanlıurfa İli Akçakale İlçe Müftüsü, Hüseyin Ortaç, Şanlıurfa İl Müftü Yardımcılığına,
11: Batman İli Hasankeyf İlçe müftüsü Cemalettin Gezmiş, Samsun İli Yakakent İlçe Müftülüğüne,
12: İzmir İli Aliağa ilçe Müftüsü Enes Müftüoğlu, Balıkesir İli Manyas ilçe Müftülüğüne,
13: Gönen İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuz, İzmir İli Bergame İlçe Müftülüğüne,
14: Manisa İl Yunusemre İlçe Müftüsü Şakir Kırgız, İzmir İl Müftü Yardımcılığına,
15: Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar, Adana İl Müftü Yardımcılığına,
16: Kastamonu İlİ Bozkurt İlçe Müftüsü Abdurrahman Aydın, Kayseri İli Yeşilhisar ilçe Müftülüğüne,
17: Kayseri İli Yeşilhisar İlçe Müftüsü Ahmet Özvarinli, Gümüşhane İl Müftü Yardımcılığına,
18: Erzurum İli İspir İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, Giresun İl Espiye İlçe Müftülüğüne,
21: Konya İli Ereğli İlçe Müftüsü Yusuf Eseroğlu, Isparta İli Eğirdir İlçe Müftülüğüne,
22: Rizeİli İkizdere İlçe Müftüsü Celal Malkoç, Konya İli Ereğli İlçe Müftülüğüne,
23: Konya İli Yunak İlçe Müftüsü Ali Ünal, Çankırı İli Orta İlçe Müftülüğüne,
24: Yozgat İli Kadışehri İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Konya İli Hüyük İlçe Müftülüğüne,
25: Konya İli Halkapınar İlçe Vaizi Abdullah Yakalı, Niğde İli Altunhisar İlçe Müftülüğüne,
26: Balıkesir İli Manyas İlçe Müftüsü Erdoğan Aslantaş, Konya İlİ Sarayönü İlçe Müftülüğüne,
27: Denizli İli Babadağ İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Konya İli Kadınhanı İlçe Müftülüğüne,
28: Ankara İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Bozkurt,Ankara İli Kızılcahamam İlçe Müftülüğüne,
29: Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Bayazıd Kanat, Adana İli Saimbeyli İlçe Müftülüğüne,
30: Mardin İli Mazıdağı İlçe Müftüsü Şeyhmuz Bayler, Van İli Gevaş İlçe Müftülüğüne,
31: Bitlis İli Tatvan İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral Van İli Erçiş İlçe Müftülüğüne,
32: Diyarbakır İli Kulp İlçe Müftüsü, Selahattin Özçelik, Van İli Çaldıran İlçe Müftülüğüne,
33: Van İli Erçiş İlçe Müftüsü Ziya Albayrak, Eskişehir İl Müftü Yardımcılığına,
34: Elazığ İli Kovancılar İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Hatay İli Erzin İlçe Müftülüğüne,
31: Bitlis İli Tatvan İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral Van İli Erçiş İlçe Müftülüğüne,
32: Diyarbakır İli Kulp İlçe Müftüsü, Selahattin Özçelik, Van İli Çaldıran İlçe Müftülüğüne,
33: Van İli Erçiş İlçe Müftüsü Ziya Albayrak, Eskişehir İl Müftü Yardımcılığına,
34: Elazığ İli Kovancılar İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Hatay İli Erzin İlçe Müftülüğüne,
35: Elazığ İli Keban İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, Kastamonu İli Araç İlçe Müftülüğüne,
36: Elazığ İli Maden İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Düzce İli Gölkaya İlçe Müftülüğüne,
37: Bingöl İli Solhan İlçe Müftüsü Sırrı Sırrı Fuat Ateş, Karaman İli Sarıveliler İlçe Müftülüğüne,
38: Bingöl İli Adaklı İlçe Müftüsü Muhammed Zahid Belek Elazığ İl Müftü Yardımcılığına,
39: Malatya İli Arguvan İlçe Müftüsü Zekeriya Koşum, Afyonkarahisar İli Hocalar İlçe Müftülüğüne,
40: Aydin İli Karpuzlu İlçe Müftüsü Erkan Saral, Burdur İli Çavdır İlçe Müftülüğüne,
41: Denizli İli Çivril İlçe Müftüsü Himmet Metin, Aydın İli Karpuzlu İlçe Müftülüğüne,
42: Sakarya İli Müftü Yardımcısı Sait Emin Arvas, Balıkesir İli Edremit İlçe Müftülüğüne
43: Kocaeli İli Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın, Balıkesir İli Gönen İlçe Müftülüğüne,
44: Kocaeli İli Çayırova İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, Trabzon İli Beşikdüzü İlçe Müftülüğüne,
45: Sakarya İli Sapanca İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Kocaeli İli Gebze İlçe Müftülüğüne,
46: İstanbul İli Sancaktepe İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, Kocaeli İli Çayırova İlçe Müftülüğüne,
47: Bursa İli Yenişehir İlçe Müftüsü Mehmet Bakır, Manisa İli Yunusemre İlçe Müftülüğüne,
48: Sinop İli Gerze İlçe Müftüsü Ali Işık, Aksaray İl Müftü Yardımcılığına,
49: Çankırı İli Eldivan İlçe Müftüsü Bayram Çelik, Çankırı İli Ilgaz İlçe Müftülüğüne,
50: Çankırı İli Çerkeş İlçe Vaizi Bayram Karar, Sinop İli Gerze İlçe Müftülüğüne,
51: Diyarbakır İli Çermik İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, Sinop İli Türkeli İlçe Müftülüğüne,
52: Çankırı İli Orta İlçe Müftüsü Hasan Ören, Sinop İli Dikmen İlçe Müftülüğüne,
53: Malatya İli Doğanşehir İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, Mardin İli Mazıdağı İlçe Müftülüğüne
54: Trabzon İli Of İlçe Vaizi Mustafa Koç, Rize İli Ardeşen İlçe Müftülüğüne,
55: Kastamonu İli Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Osmaniye İl Müftü Yardımcılığına,
56: Kütahya İli Şaphane İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, Bilecik İli İnhisar İlçe Müftülüğüne
57: Yalova İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Yıldırım, Çanakkale İl Müftü Yardımcılığına,
58: Adana İli Yumurtalık İlçe Müftüsü Derviş Makas, Kastamonu İli Küre İlçe Müftülüğüne,
59: Mersin İli Çamlıyayla İlçe Müftüsü İdris Karakaya, Adana İli Karaisalı İlçe Müftülüğüne,
60: Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Abdulhamit Öveç, Adana İli İmamoğlu ilçe Müftülüğüne,
61: Sinop İli Gerze İlçe Müftüsü Ali Işık, Aksaray İl Müftü Yardımcılığına,
62: Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Behcet Bilgin, Isparta İli Aksu ilçe Müftülüğüne,
63: Erzincan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç, Muğla İli Yatağan İlçe Müftülüğüne,
64: Muğla İli Fethiye İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, İstanbul İli Sarıyer İlçe Müftülüğüne,
65: Düzce İli Gölyaka İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu, Kırklareli İli Babaeski İlçe Müftülüğüne,
66: Mardin İli Ömerli İlçe Müftüsü İsmail Ünal, Ankara İli Ayaş İlçe Müftülüğüne,
67: Ağrı İli Diyadin İlçe Müftüsü Ali Gürkan, Balıkesir İli İvrindi İlçe Müftülüğüne,
68: Kars İli Kağızman İlçe Müftüsü Yakup Bilen, Amasya İli Göynücek İlçe Müftülüğüne,
69: Diyarbakır İli Kocaköy İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Diyarbakır İli Bismil İlçe Müftülüğüne,
70: Malatya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Kurt, Ağrı İl Müftü Yardımcılığına,
71: İstanbul İli Bayrampaşa İlçe Müftüsü İzzet Şener, Sakarya İli Akyazı İlçe Müftülüğüne,
72: İstanbul İl Müftü Yardımcısı Vahap Kapıcı, İstanbul İli Bayrampaşa İlçe Müftülüğüne
73: Ankara İli Kahramankazan ilçe Müftüsü Halil Karagöz, Eskişehir İli Sivrihisar İlçe Müftülüğüne,
74: Ankara İli Çamlıdere İlçe Müftüsü Hüseyin Dinler, Muğla İli Datça İlçe Müftülüğüne,
75: Tokat İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sarıtaş, Ankara İli Akyurt ilçe Müftülüğüne,
76: Sakarya İli Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet Uzunca, Ankara İli Kalecik İlçe Müftülüğüne,
77: Bartın Amasra İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, Ankara İli kahramankazan İlçe Müftülüğüne,
78: Manisa İli Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Edirne İli Keşan İlçe Müftülüğüne,
79: Malatya İli Arapgir İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, Çanakkale İli Bayramiç İlçe Müftülüğüne,
80: Erzurum İl Müftü Yardımcısı Celal Büyük, Adana İli Yüreğir İlçe Müfülüğüne,
Ayrıntılar geliyor...