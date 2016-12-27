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Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftü atamaları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, uzun zamandır beklenen, İl Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftü atamalarını açıkladı.

Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftü atamaları belli oldu
Eklenme: 27 Aralık 2016, 13:24
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Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen İlçe Müftü ve İlçe Müftü Atamalarını gerçekleştirdi.

1: Giresın İl Müftü yardımcısı Hacı Kahraman, Antalya Kumluca İlçe Müftülüğüne,
2: Isparta Keçiborlu İlçe Müftüsü Osman Demirel, Antalya İl Müftü yardımcılığına,
3: Antalya Demre İlçe Müftüsü Sabit Doğru, Antalya Akseki İlçe Müftülüğüne,
4: Ordu İli Çamaş İlç Müftüsü Ali Erbaş,Samsun İli Vezirköprü İlçe Müftülüğüne,
5: Ordu Perşembe İlçe Cemal Uzun,Balıkesir Ayvalık ilçe Müftülüğüne,
6: Siirt İli Baykam İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Ordu İli Çatalpınar İlçe Müftülüğüne,
7: Şanlıurfa İli Akçakale İlçe Müftüsü, Hüseyin Ortaç, Şanlıurfa İl Müftü Yardımcılığına,

11: Batman İli Hasankeyf İlçe müftüsü Cemalettin Gezmiş, Samsun İli Yakakent İlçe Müftülüğüne, 
12: İzmir İli Aliağa ilçe Müftüsü Enes Müftüoğlu, Balıkesir İli Manyas ilçe Müftülüğüne,
13: Gönen İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuzİzmir İli Bergame İlçe Müftülüğüne,
14: Manisa İl Yunusemre İlçe Müftüsü Şakir Kırgız, İzmir İl Müftü Yardımcılığına,
15: Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar, Adana İl Müftü Yardımcılığına,
16: Kastamonu İlİ Bozkurt İlçe Müftüsü Abdurrahman AydınKayseri İli Yeşilhisar ilçe Müftülüğüne,
17: Kayseri İli Yeşilhisar İlçe Müftüsü Ahmet Özvarinli, Gümüşhane İl Müftü Yardımcılığına,
18: Erzurum İli İspir İlçe Müftüsü Yavuz KoçakGiresun İl Espiye İlçe Müftülüğüne,

21:  Konya İli Ereğli İlçe Müftüsü Yusuf Eseroğlu, Isparta İli Eğirdir İlçe Müftülüğüne,
22: Rizeİli  İkizdere İlçe Müftüsü Celal Malkoç, Konya İli Ereğli İlçe Müftülüğüne,
23: Konya İli Yunak İlçe Müftüsü Ali Ünal, Çankırı İli  Orta İlçe Müftülüğüne,
24: Yozgat İli Kadışehri İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Konya İli Hüyük İlçe Müftülüğüne,
25: Konya İli Halkapınar İlçe Vaizi Abdullah Yakalı, Niğde İli Altunhisar İlçe Müftülüğüne,
26: Balıkesir İli Manyas İlçe Müftüsü Erdoğan Aslantaş, Konya İlİ Sarayönü İlçe Müftülüğüne,
27: Denizli İli  Babadağ İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Konya İli Kadınhanı İlçe Müftülüğüne,
28: Ankara İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Bozkurt,Ankara İli Kızılcahamam İlçe Müftülüğüne,
29: Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Bayazıd Kanat, Adana İli Saimbeyli İlçe Müftülüğüne,
30: Mardin İli Mazıdağı İlçe Müftüsü  Şeyhmuz Bayler, Van İli Gevaş İlçe Müftülüğüne,
31: Bitlis İli Tatvan İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral Van İli Erçiş İlçe Müftülüğüne,
32: Diyarbakır İli Kulp İlçe Müftüsü, Selahattin Özçelik, Van İli Çaldıran İlçe Müftülüğüne,
33: Van İli Erçiş İlçe Müftüsü Ziya AlbayrakEskişehir İl Müftü Yardımcılığına, 
34: Elazığ İli Kovancılar İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Hatay İli Erzin İlçe Müftülüğüne,
31: Bitlis İli Tatvan İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral Van İli Erçiş İlçe Müftülüğüne,
32: Diyarbakır İli Kulp İlçe Müftüsü, Selahattin Özçelik, Van İli Çaldıran İlçe Müftülüğüne,
33: Van İli Erçiş İlçe Müftüsü Ziya AlbayrakEskişehir İl Müftü Yardımcılığına, 
34: Elazığ İli Kovancılar İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Hatay İli Erzin İlçe Müftülüğüne,
35: Elazığ İli Keban İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, Kastamonu İli Araç İlçe Müftülüğüne, 
36: Elazığ İli Maden İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Düzce İli Gölkaya İlçe Müftülüğüne,
37: Bingöl İli Solhan İlçe Müftüsü Sırrı Sırrı Fuat Ateş, Karaman İli Sarıveliler İlçe Müftülüğüne,
38: Bingöl İli Adaklı İlçe Müftüsü Muhammed Zahid Belek Elazığ İl Müftü Yardımcılığına,
39: Malatya İli Arguvan İlçe Müftüsü Zekeriya Koşum, Afyonkarahisar İli Hocalar İlçe Müftülüğüne,
40: Aydin İli Karpuzlu İlçe Müftüsü Erkan Saral, Burdur İli Çavdır İlçe Müftülüğüne,
41: Denizli İli Çivril İlçe Müftüsü Himmet Metin, Aydın İli Karpuzlu İlçe Müftülüğüne,
42: Sakarya İli Müftü Yardımcısı Sait Emin Arvas, Balıkesir İli Edremit İlçe Müftülüğüne 
43: Kocaeli İli Gebze İlçe Müftüsü Şaban ApaydınBalıkesir İli Gönen İlçe Müftülüğüne,
44: Kocaeli İli Çayırova İlçe Müftüsü İbrahim KadıoğluTrabzon İli Beşikdüzü İlçe Müftülüğüne,
45: Sakarya İli Sapanca İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Kocaeli İli Gebze İlçe Müftülüğüne,
46: İstanbul İli Sancaktepe İlçe Müftüsü Yusuf BingölKocaeli İli Çayırova İlçe Müftülüğüne,
47: Bursa İli Yenişehir İlçe Müftüsü Mehmet Bakır, Manisa İli Yunusemre İlçe Müftülüğüne,
48: Sinop İli Gerze İlçe Müftüsü Ali Işık, Aksaray İl Müftü Yardımcılığına,
49: Çankırı İli Eldivan İlçe Müftüsü Bayram Çelik, Çankırı İli Ilgaz İlçe Müftülüğüne,
50: Çankırı İli Çerkeş İlçe Vaizi Bayram Karar, Sinop İli Gerze İlçe Müftülüğüne,
51: Diyarbakır İli Çermik İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, Sinop İli Türkeli İlçe Müftülüğüne,
52: Çankırı İli Orta İlçe Müftüsü Hasan Ören, Sinop İli Dikmen İlçe Müftülüğüne,
53: Malatya İli Doğanşehir İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, Mardin İli Mazıdağı İlçe Müftülüğüne
54: Trabzon İli Of İlçe Vaizi Mustafa Koç, Rize İli Ardeşen İlçe Müftülüğüne,
55: Kastamonu İli Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Osmaniye İl Müftü Yardımcılığına,
56: Kütahya İli Şaphane İlçe Müftüsü Ömer Ahmet KayalıBilecik İli İnhisar İlçe Müftülüğüne
57: Yalova İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Yıldırım, Çanakkale İl Müftü Yardımcılığına,
58: Adana İli Yumurtalık İlçe Müftüsü Derviş Makas, Kastamonu İli Küre İlçe Müftülüğüne,
59: Mersin İli Çamlıyayla İlçe Müftüsü İdris Karakaya, Adana İli Karaisalı İlçe Müftülüğüne,
60: Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Abdulhamit ÖveçAdana İli İmamoğlu ilçe Müftülüğüne,
61: Sinop İli Gerze İlçe Müftüsü Ali Işık, Aksaray İl Müftü Yardımcılığına,
62: Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Behcet Bilgin, Isparta İli Aksu ilçe Müftülüğüne,

63: Erzincan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç,  Muğla İli Yatağan İlçe Müftülüğüne,
64: Muğla İli Fethiye İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, İstanbul İli Sarıyer İlçe Müftülüğüne,
65: Düzce İli Gölyaka İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu, Kırklareli İli Babaeski İlçe Müftülüğüne,
66: Mardin İli Ömerli İlçe Müftüsü İsmail Ünal, Ankara İli Ayaş İlçe Müftülüğüne,
67: Ağrı İli Diyadin İlçe Müftüsü Ali Gürkan, Balıkesir İli İvrindi İlçe Müftülüğüne,
68: Kars İli Kağızman İlçe Müftüsü Yakup Bilen, Amasya İli Göynücek İlçe Müftülüğüne,
69: Diyarbakır İli Kocaköy İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Diyarbakır İli Bismil İlçe Müftülüğüne,
70: Malatya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Kurt, Ağrı İl Müftü Yardımcılığına,
71: İstanbul İli Bayrampaşa İlçe Müftüsü İzzet ŞenerSakarya İli Akyazı İlçe Müftülüğüne,
72: İstanbul İl Müftü Yardımcısı Vahap Kapıcı, İstanbul İli Bayrampaşa İlçe Müftülüğüne
73: Ankara İli Kahramankazan ilçe Müftüsü Halil Karagöz, Eskişehir İli Sivrihisar İlçe Müftülüğüne,
74: Ankara İli Çamlıdere İlçe Müftüsü Hüseyin Dinler, Muğla İli Datça İlçe Müftülüğüne,
75: Tokat İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sarıtaş, Ankara İli Akyurt ilçe Müftülüğüne,
76: Sakarya İli Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet UzuncaAnkara İli Kalecik İlçe Müftülüğüne,
77:  Bartın Amasra İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır,  Ankara İli kahramankazan İlçe Müftülüğüne,
78: Manisa İli Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Edirne İli Keşan İlçe Müftülüğüne,
79: Malatya İli Arapgir İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, Çanakkale İli Bayramiç İlçe Müftülüğüne,
80: Erzurum İl Müftü Yardımcısı Celal Büyük,  Adana İli Yüreğir İlçe Müfülüğüne, 

Ayrıntılar geliyor...


  

 
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