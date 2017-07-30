Müftü nikahıyla kadın korunacak

Nikah düzenmemesi tartışmasına MHP de katıldı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin yasa tasarısı konusunda, “Bu düzenlemenin kırsalda resmi nikah oranını artıracağını düşünüyoruz. İmam nikahı üzerinden toplumun genelinde olan bir istismarın da bu şekilde büyük ölçüde önüne geçilecektir” dedi.

Usta, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer verilen, il ve ilçe müftülerinin de evlendirme memurları arasına eklenmesine ilişkin düzenleme konusunda, açıklamada bulundu.

KIRSALDA RESMİ NİKAH ARTAR

Özellikle kırsal bölgelerde resmi nikah oranının çok düşük olduğuna dikkati çeken Usta, düzenlemede Türkiye’nin dış temsilciliklerinin, belediyelerin, nüfus müdürlüklerinin, gemi kaptanlarının ve muhtarların yapabildiği nikah işlemlerinin müftülükler tarafından yapılabilmesinin de öngörüldüğünü aktardı. Kırsal bölgelerde muhtarların resmi nikah kıyma oranının yüzde 6 civarında olduğunu hatırlatan Usta, şunları kaydetti: “Dolayısıyla insanlar bir şekilde resmi nikahı kıymadan belli bir süre dini nikah üzerinden evliliklerini sürdürüyorlar. Tabii bunun da istismara neden olan yanları var. Hukuki sorunlar çıkartıyor. Çünkü hiçbir hak iddia edemiyor. Bunu böyle meşru gördükçe birden fazla evliliklerin yolu açılabiliyor. Dolayısıyla her halükarda bizim bu ülkede resmi nikahı yaygınlaştırmamız lazım. Şimdi buna katkı verecek mi bu yapılan düzenleme? Buna katkı verecek. Kritik husus şu; kim tarafından yapılırsa yapılsın, ister belediye memuru, isterse müftülük mensupları tarafından yapılsın, bunun medeni hukuk çerçevesinde olması lazım. Medeni Kanun çerçevesinde olduktan sonra ve yapan kişi de nihayetinde aslında memur, belediyedeki memur nasıl devletin memuruysa yani ha belediye binasına gidecek insanlar ya da ha Hükümet Konağı’na gidecek. Hatta Hükümet Konağı merkezi idarenin birimidir. Dolayısıyla merkezle, devletin esas organlarıyla irtibatı daha yüksektir. Dolayısıyla burada biz bir sıkıntı görmüyoruz. Bunun yaygınlaşmasına vesile olacağını düşünüyoruz.”

BAHANELERİ KALMAYACAK

Kırsal bölgelerde vatandaşların imam nikahı için din görevlisine başvurduğunu hatırlatan Erhan Usta, “Din görevlisi şu anda şunu deme hakkını daha fazla kendisinde hissedecek. ‘Gel kardeşim, sen imam nikahı istiyorsun da önce şu resmi nikahını da bir kıyalım. Şunun evraklarını tamamla. Dini nikahını da ondan sonra kıyalım’ diyecek. Bunu da kendisine görev edinecek. Dolayısıyla biz bu düzenlemenin kırsalda resmi nikah oranını artıracağını düşünüyoruz. İmam nikahı üzerinden toplumun genelinde olan bir istismarın da bu şekilde büyük ölçüde önüne geçilecektir” diye konuştu.

İDEOLOJİYLE, LAİKLİKLE İLGİSİ YOK

Kayıtla ilgili herhangi bir problemin olmayacağının da kendilerine ifade edildiğini aktaran Usta, “Bunu ideolojik boyuta taşımanın çok fazla bir anlamı yok. Bu, ideolojik bir mesele değil toplumdaki bir sıkıntı. Devlet, resmi nikahı artırmak için bir arayış içerisinde. Dolayısıyla din görevlileri tarafından bunun yapılmasının, laiklikle bir alakası yok. Toplumdaki bir sorunu gidermek, hatta tam tersine imam nikahı üzerinden yapılan istismarların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından da bir faydası olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.