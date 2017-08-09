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Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu

Cumhuriyet gazetesi, son günlerin tartışılan ismi Nuray Mert'in yazılarına son verdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:59
Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu

Cumhuriyet gazetesi Nuray Mert'in yazılarına son verdi. Mert'e kararı Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç iletti.

EMİR SİLİVRİ'DEN

Gerekçe olarak, Mert'in son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet'in yayın ilkeleriyle ters düşmesini gösteren Erinç, kararın, ‘Silivri'de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını' vurguladı.

NEDEN GÖNDERİLDİ?

Nuray Mert son olarak evrim teorisinin müfredattan kaldırılmasına ve müftülere nikah yetkisi verilmesine destek vermişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:59
  1. nuray mert
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