Müftü atamalarında son durum

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen İlçe Müftü ve İl Müftü Yardımcı Atamalarını Gerçekleştirdi:
1: Giresun İl Müftü yardımcısı Hacı Kahraman, Antalya Kumluca İlçe Müftülüğüne,
2: Isparta Keçiborlu İlçe Müftüsü Osman Demirel, Antalya İl Müftü yardımcılığına,
3: Antalya Demre İlçe Müftüsü Sabit Doğru, Antalya Akseki İlçe Müftülüğüne,
4: Ordu İli Çamaş İlç Müftüsü Ali Erbaş,Samsun İli Vezirköprü İlçe Müftülüğüne,
5: Ordu Perşembe İlçe Cemal Uzun,Balıkesir Ayvalık ilçe Müftülüğüne,
6: Siirt İli Baykam İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Ordu İli Çatalpınar İlçe Müftülüğüne,
7: Şanlıurfa İli Akçakale İlçe Müftüsü, Hüseyin Ortaç, Şanlıurfa İl Müftü Yardımcılığına,
8: Samsun İli Ayvacık İlçe Müftüsü Hadi Keskin, Trabzon İl Müftü Yardımcılığına,
9: Sinop İli Saraydüzü İlçe Müftüsü, Mehmet Süsün,Samsun İli Alaçam İlçe Müftülüğüne,
10: Ankara İli Ayaş İlçe Müftüsü Şükür Küçük,Samsun İli Ayvacık İlçe Müftülüğüne,
11: Batman İli Hasankeyf İlçe müftüsü Cemalettin Gezmiş, Samsun İli Yakakent İlçe Müftülüğüne,
12: İzmir İli Aliağa ilçe Müftüsü Enes Müftüoğlu, Balıkesir İli Manyas ilçe Müftülüğüne,
13: Gönen İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuz, İzmir İli Bergame İlçe Müftülüğüne,
14: Manisa İl Yunusemre İlçe Müftüsü Şakir Kırgız,İzmir İl Müftü Yardımcılığına,
15: Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar,Adana İl Müftü Yardımcılığına,
16: Kastamonu İlİ Bozkurt İlçe Müftüsü Abdurrahman Aydın, Kayseri İli Yeşilhisar ilçe Müftülüğüne,
17: Kayseri İli Yeşilhisar İlçe Müftüsü Ahmet Özvarinli, Gümüşhane İl Müftü Yardımcılığına,
18: Erzurum İli İspir İlçe Müftüsü Yavuz Koçak, Giresun İl Espiye İlçe Müftülüğüne,
19: Kütahya İli Tavşanlı İlçe Müftüsü Mecit Amil, Kocaeli İli Derince İlçe Müftülüğüne,
20: Konya İlİ Taşkent İlçe Müftüsü Mustafa Bilgiç, Karaman İl Müftü Yardımcılığına,
21: Konya İli Ereğli İlçe Müftüsü Yusuf Eseroğlu,Isparta İli Eğirdir İlçe Müftülüğüne,
22: Rizeİli İkizdere İlçe Müftüsü Celal Malkoç,Konya İli Ereğli İlçe Müftülüğüne,
23: Konya İli Yunak İlçe Müftüsü Ali Ünal,Çankırı İli Orta İlçe Müftülüğüne,
24: Yozgat İli Kadışehri İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Konya İli Hüyük İlçe Müftülüğüne,
25: Konya İli Halkapınar İlçe Vaizi Abdullah Yakalı, Niğde İli Altunhisar İlçe Müftülüğüne,
26: Balıkesir İli Manyas İlçe Müftüsü Erdoğan Aslantaş,Konya İlİ Sarayönü İlçe Müftülüğüne,
27: Denizli İli Babadağ İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu,Konya İli Kadınhanı İlçe Müftülüğüne,
28: Ankara İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Bozkurt,Ankara İli Kızılcahamam İlçe Müftülüğüne,
29: Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Bayazıd Kanat, Adana İli Saimbeyli İlçe Müftülüğüne,
30: Mardin İli Mazıdağı İlçe Müftüsü Şeyhmuz Bayler, Van İli Gevaş İlçe Müftülüğüne,
31: Bitlis İli Tatvan İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral Van İli Erçiş İlçe Müftülüğüne,
32: Diyarbakır İli Kulp İlçe Müftüsü, Selahattin Özçelik,Van İli Çaldıran İlçe Müftülüğüne,
33: Van İli Erçiş İlçe Müftüsü Ziya Albayrak, Eskişehir İl Müftü Yardımcılığına,
34: Elazığ İli Kovancılar İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan,Hatay İli Erzin İlçe Müftülüğüne,
35: Elazığ İli Keban İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan,Kastamonu İli Araç İlçe Müftülüğüne,
36: Elazığ İli Maden İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı,Düzce İli Gölkaya İlçe Müftülüğüne,
37: Bingöl İli Solhan İlçe Müftüsü Sırrı Fuat Ateş,Karaman İli Sarıveliler İlçe Müftülüğüne,
38: Bingöl İli Adaklı İlçe Müftüsü Muhammed Zahid BelekElazığ İl Müftü Yardımcılığına,
39: Malatya İli Arguvan İlçe Müftüsü Zekeriya Koşum, Afyonkarahisar İli Hocalar İlçe Müftülüğüne,
40: Aydin İli Karpuzlu İlçe Müftüsü Erkan Saral, Burdur İli Çavdır İlçe Müftülüğüne,
41: Denizli İli Çivril İlçe Müftüsü Himmet Metin,Aydın İli Karpuzlu İlçe Müftülüğüne,
42: Sakarya İli Müftü Yardımcısı Sait Emin Arvas,Balıkesir İli Edremit İlçe Müftülüğüne
43: Kocaeli İli Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın, Balıkesir İli Gönen İlçe Müftülüğüne,
44: Kocaeli İli Çayırova İlçe Müftüsü İbrahim Kadıoğlu, Trabzon İli Beşikdüzü İlçe Müftülüğüne,
45: Sakarya İli Sapanca İlçe Müftüsü Orhan Örnek,Kocaeli İli Gebze İlçe Müftülüğüne,
46: İstanbul İli Sancaktepe İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, Kocaeli İli Çayırova İlçe Müftülüğüne,
47: Bursa İli Yenişehir İlçe Müftüsü Mehmet Bakır,Manisa İli Yunusemre İlçe Müftülüğüne,
48: Sinop İli Gerze İlçe Müftüsü Ali Işık, Aksaray İl Müftü Yardımcılığına,
49: Çankırı İli Eldivan İlçe Müftüsü Bayram Çelik, Çankırı İli Ilgaz İlçe Müftülüğüne,
50: Çankırı İli Çerkeş İlçe Vaizi Bayram Karar, Sinop İli Gerze İlçe Müftülüğüne,
51: Diyarbakır İli Çermik İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, Sinop İli Türkeli İlçe Müftülüğüne,
52: Çankırı İli Orta İlçe Müftüsü Hasan Ören, Sinop İli Dikmen İlçe Müftülüğüne,
53: Malatya İli Doğanşehir İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, Mardin İli Mazıdağı İlçe Müftülüğüne
54: Trabzon İli Of İlçe Vaizi Mustafa Koç,Rize İli Ardeşen İlçe Müftülüğüne,
55: Kastamonu İli Araç İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek,Osmaniye İl Müftü Yardımcılığına,
56: Kütahya İli Şaphane İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, Bilecik İli İnhisar İlçe Müftülüğüne
57: Yalova İl Müftü Yardımcısı Dr. Hamza Yıldırım,Çanakkale İl Müftü Yardımcılığına,
58: Adana İli Yumurtalık İlçe Müftüsü Derviş Makas, Kastamonu İli Küre İlçe Müftülüğüne,
59: Mersin İli Çamlıyayla İlçe Müftüsü İdris Karakaya, Adana İli Karaisalı İlçe Müftülüğüne,
60: Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Abdulhamit Öveç, Adana İli İmamoğlu ilçe Müftülüğüne,
61: Sinop İli Gerze İlçe Müftüsü Ali Işık,Aksaray İl Müftü Yardımcılığına,
62: Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Behcet Bilgin, Isparta İli Aksu ilçe Müftülüğüne,
63: Erzincan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç, Muğla İli Yatağan İlçe Müftülüğüne,
64: Muğla İli Fethiye İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu,İstanbul İli Sarıyer İlçe Müftülüğüne,
65: Düzce İli Gölyaka İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu,Kırklareli İli Babaeski İlçe Müftülüğüne,
66: Mardin İli Ömerli İlçe Müftüsü İsmail Ünal,Ankara İli Ayaş İlçe Müftülüğüne,
67: Ağrı İli Diyadin İlçe Müftüsü Ali Gürkan,Balıkesir İli İvrindi İlçe Müftülüğüne,
68: Kars İli Kağızman İlçe Müftüsü Yakup Bilen,Amasya İli Göynücek İlçe Müftülüğüne,
69: Diyarbakır İli Kocaköy İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Diyarbakır İli Bismil İlçe Müftülüğüne,
70: Malatya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Kurt,Ağrı İl Müftü Yardımcılığına,
71: İstanbul İli Bayrampaşa İlçe Müftüsü İzzet Şener, Sakarya İli Akyazı İlçe Müftülüğüne,
72: İstanbul İl Müftü Yardımcısı Vahap Kapıcı,İstanbul İli Bayrampaşa İlçe Müftülüğüne
73: Ankara İli Kahramankazan ilçe Müftüsü Halil Karagöz,Eskişehir İli Sivrihisar İlçe Müftülüğüne,
74: Ankara İli Çamlıdere İlçe Müftüsü Hüseyin Dinler,Muğla İli Datça İlçe Müftülüğüne,
75: Tokat İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sarıtaş, Ankara İli Akyurt ilçe Müftülüğüne,
76: Sakarya İli Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet Uzunca, Ankara İli Kalecik İlçe Müftülüğüne,
77: Bartın Amasra İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, Ankara İli kahramankazan İlçe Müftülüğüne,
78: Manisa İli Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit,Edirne İli Keşan İlçe Müftülüğüne,
79: Malatya İli Arapgir İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın,Çanakkale İli Bayramiç İlçe Müftülüğüne,
80: Erzurum İl Müftü Yardımcısı Celal Büyük, Adana İli Yüreğir İlçe Müfülüğüne,
81: Ankara İli Kızılcahamam İlçe Müftüsü Sinan Kazancı,Ankara İli Yenimahalle İlçe Müftülüğüne,
82: Artvin İli Şavşat İlçe Müftüsü İdris Yavuzyiğit,Yalova İli Çınarcık İlçe Müftülüğüne
83: Kırıkkale İli Çelebi ilçe Müftüsü Şahin Yaşar,Afyonkarahisar İli Dinar İlçe Müftülüğüne
84: Sakarya İli Akyazı İlçe Müftüsü Mehmet Şenokur,Bursa İli Yenişehir İlçe Müftülüğüne,
85: Denizli İli Kale İlçe Müftüsü Yusuf Demiryürüek,Denizli İli Acıpayan İlçe Müftülüğüne,
86: Çanakkale İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sezgin,Denizli İli Çardak İlçe Müftülüğüne,
87: Karabük İl Müftü Yardımcısı Mehmet Türkoğlu, Sakarya İli Arifiye İlçe Müftülüğüne,
88: Afyonkarahisar İli Dinar İlçe Müftüsü Celil Şimşek,Sakarya İli Pamukova İlçe Müftülüğüne,
89: Diyarbakır İli Hani İlçe Müftüsü Abdullah Seroğullarından,Diyarbakır İli Çermik İlçe Müftülüğüne,
90: Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Necati KARA, Hatay İli Defne İlçe Müftülüğüne,
91: Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Alaaddin TOSUN, İzmir İli Kınık İlçe Müftülüğüne,
92: Eskişehir İli Günyüzü İlçe MüftüsüAhmet KOCAKOÇ, Kastamonu İli Cide İlçe Müftülüğüne,
93: Tokat İli Reşadiye İlçe MüftüsüHüseyin AKSOY, Kütahya İli Tavşanlı İlçe Müftülüğüne,
94: Bolu İl Müftü YardımcısıAbdullah EROĞLU, Tekirdağ İli Saray İlçe Müftülüğüne,
95: İzmir İli Narlıdere İlçe Müftüsü Ali Efe,İstanbul İli Beykoz İlçe Müftülüğüne,
96: Aydın İli Çine İlçe Müftüsü Feyyaz İdin,İzmir İli Karabağlar İlçe Müftülüğü'ne,
Not: Atamalar devam ediyor...
(Dini Haberler)
Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen İlçe Müftü ve İl Müftü Yardımcı Atamalarını Gerçekleştirdi: