Cloudflare

Müezzinoğlu: Terörü besliyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Müezzinoğlu: Terörü besliyorlar
Eklenme: 22 Aralık 2016, 13:32
Bu haber 2.697 kez okundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin gelişen dinamiklerinden rahatsız olan ülkeler terörü besliyor.

(Anayasa Değişikliği Teklifi) Külliyen karşı çıkmak ve millete bedel ödeten sisteme devam etmek yanlış. Toplumun bütün kesimleri tarafından sürdürülemez sıkıntılı bir sürecin olduğu kabul edilmeli. Bu yeni bir anayasa değil mevcut sıkıntılı sürece çözüm getiren bir değişiklik paketi. Biz AK Parti olarak millete bedel ödetecek değişiklik içinde olmayız. Milletin sorununu millete götürelim dedik. Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil.

(Borç yapılandırması) 1 milyon 554 bin esnafımız bor yapılandırmasında faydalanmıştır.

Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, terör hadiseleri, Rusya krizi, 15 Temmuz gibi birçok oyun ve tuzak kurdular. Türkiye yaşadığı bütün olağanüstü dönemlere rağmen ekonomi hedeflerinden vazgeçmiyor. Dövizle ilgili Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Bazı kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Milli duyarlılık konjontürel yaşanan sıkıntıları aşmamıza vesile olacak. Gidişattan rahatsız olanların çıkardığı kalleşçe oyunları aşacak büyük bir millete sahibiz.

(Esnafa İşsizlik Fonu) Biz ona Ahilik Fonu diyoruz. İlk Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve 2017'nin meclis gündeminde olacak. Hazırlıkları büyük oranda tamamladık. İstiyoruz ki küçük esnafımız mağdur olmasın.

 
EtiketlerTürkiyeAK PartiMehmet MüezzinoğluRusya5 AralıkÇalBakanlar KuruluTRTİşsiz
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık harekat hakkında Genel Kurulu bilgilendirdikten…

'Bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir''Bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve…

HDP'li başkanlar tutuklandıHDP'li başkanlar tutuklandı

PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına ve bu sabah adliyeye götürülen 7…

CHP ilçe teşkilatına kayyım atandıCHP ilçe teşkilatına kayyım atandı

CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan, CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına…

CHP'den alçak El Bab yorumu: Cinayettir!CHP'den alçak El Bab yorumu: Cinayettir!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, El Bab operasyonuyla ilgili, "Bölge…

Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada El Bab'ın kontrol…

Müezzinoğlu: Terörü besliyorlarMüezzinoğlu: Terörü besliyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde…

Başkanlık sisteminin nasıl işleyeceğini Başbakan Yıldırım açıkladıBaşkanlık sisteminin nasıl işleyeceğini Başbakan Yıldırım açıkladı

Yeni anayasa sürecine ilişkin olarak atılan adımları açıklayan Başbakan Binali…

'Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir''Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir'

Milli Savunma Bakanı Işık, "Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade,…