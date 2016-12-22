Müezzinoğlu: Terörü besliyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Türkiye'nin gelişen dinamiklerinden rahatsız olan ülkeler terörü besliyor.



(Anayasa Değişikliği Teklifi) Külliyen karşı çıkmak ve millete bedel ödeten sisteme devam etmek yanlış. Toplumun bütün kesimleri tarafından sürdürülemez sıkıntılı bir sürecin olduğu kabul edilmeli. Bu yeni bir anayasa değil mevcut sıkıntılı sürece çözüm getiren bir değişiklik paketi. Biz AK Parti olarak millete bedel ödetecek değişiklik içinde olmayız. Milletin sorununu millete götürelim dedik. Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil.



(Borç yapılandırması) 1 milyon 554 bin esnafımız bor yapılandırmasında faydalanmıştır.



Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, terör hadiseleri, Rusya krizi, 15 Temmuz gibi birçok oyun ve tuzak kurdular. Türkiye yaşadığı bütün olağanüstü dönemlere rağmen ekonomi hedeflerinden vazgeçmiyor. Dövizle ilgili Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Bazı kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Milli duyarlılık konjontürel yaşanan sıkıntıları aşmamıza vesile olacak. Gidişattan rahatsız olanların çıkardığı kalleşçe oyunları aşacak büyük bir millete sahibiz.



(Esnafa İşsizlik Fonu) Biz ona Ahilik Fonu diyoruz. İlk Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve 2017'nin meclis gündeminde olacak. Hazırlıkları büyük oranda tamamladık. İstiyoruz ki küçük esnafımız mağdur olmasın.