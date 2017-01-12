Müezzinoğlu: Memuriyete gireyim, güvencem olsun olmaz!

Kamu çalışma reformunun bir an önce yapılması gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Reform tamamlanırsa, millet adına yapılabilecek en büyük reform olacak" dedi. Reformla ilgili bu yıl paydaşlarla çalışacaklarını belirten Müezzinoğlu, "Reformu bütün olarak yapmak en iyisi. Paydaşlarla bunu çalışacağız. 657'likler, işçiler, yarı zamanlı hizmet alımı, taşeronlar, 4/ a, b, c hepsini kapsayacak şekilde kamu çalışanı reformu olmalı.

Memuriyet güvencesinin tek başına kriter olmayacağını anlatan Müezzinoğlu, "Güvence artı ne olmalı. Terfi nasıl olmalı. Memuru bugün aldık 30 yıl sonra da bizim memurumuz mu, kendisini geliştirmiş mi, alanındaki gelişmeleri takip edip etmediğine bakmalıyız. Milletimiz kendi alanlarındaki gelişmeleri dünya ile yarışacak şekilde takip edebilmeli. Bu performans 5 yılık olabilir, ya da belli dilimlerle kendisini değerlendirir, buna da güvence konulur olur. Ama tek başına 'memuriyete gireyim, güvencem olsun' olmaz" şeklinde konuştu.

İŞSİZLİK FONU, VARLIK FONU İLE BİRLEŞMEYECEK

İşsizlik sigortası fonu Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak mı?" yönündeki bir soruya da Bakan Müezzinoğlu, "Öyle bir plan yok" dedi. TBMM'ye sunulan Esnaf ve Ahilik Fonu'nun da Varlık Fonu'na aktarılmayacağını dile getiren Bakan Müezzinoğlu, "İşsizlik sigortası fonuna çok benzer bir uygulama olacak. İşsizlik fonunda yüzde 3 prim ödeniyor. 4/a bağ-kurlumuz ise yüzde 2 prim ödeyecek. Esnafımız 720 gün kalıp prim ödedikten sonra iflas ve kapama durumunda bundan yararlanabilecek. Yatırdığı prim ve süresine göre 6, 8, 10 ay geriye dönük en az asgari ücretin yüzde 40'ı en çok yüzde 80'i oranında yani 711 lira ile 1402 lira arasında bir ücret alabilecek" dedi.

Bakan Müezzinoğlu gündemdeki konulara açıklık getirdi

Esnaf fonunun nemalandırılmasında bir zarar öngörmediklerini belirten Müezzenoğlu, "60 milyon liralık zarar ancak esnaflarımızın yüzde 6 iflas durumunda ortaya çıkıyor. Bizim iflas oranlarımız yüzde 4 mertebesinde. En kötüsü ise yüzde 8 iflas. Yüzde 4 iflasta nemalandırmada 1,5 milyar liralık bir artış bile görülüyor" değerlendirmesi yaptı.