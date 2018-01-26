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Müdür mağzaya girince şok oldu! Reyonları...

Ümraniye'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin TL değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.

26 Ocak 2018 Cuma 08:20
Müdür mağzaya girince şok oldu! Reyonları...

Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın kapanmasını beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.

Öte yandan soyulan mağazanın müdürü olay yerine gelince şok geçirdi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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