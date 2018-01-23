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Müdür bu ne! Kimliği şoke etti

Bursa'da 12 bin TL maaşla müdür olarak çalıştığı işyerine takma sakalla girip çelik kasadan 1 milyon lira çalan şüpheli, güvenlik kameralarını kırıp, kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlının, iş yerinde müdür olarak çalıştığı ortaya çıktı.

23 Ocak 2018 Salı 14:29
Müdür bu ne! Kimliği şoke etti

Olay, merkez Nilüfer'e bağlı Konak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burak A'nın (33) sahibi olduğu altın toptancısına gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah iş yerine geldiğinde bir çelik kasanın çalınmış, diğerinin ise kesilmiş olduğu gören Burak A, durumu polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZ İŞ YERİNİN MÜDÜRÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tanınmamak için takma sakal takan şahsın iş yerine geldiği aracın plakasından yola çıkarak sahibine ulaşan polis ekipleri, Metin B. isimli şahsın aracı iş yerinde müdür olarak çalışan Yunus Y'ye (41) kiraladığını tespit etti.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yunus Y'yi Mudanya ilçesinde gözaltına aldı

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST KALDI

Şahısla birlikte iş yerinden çaldığı yaklaşık 1 milyon TL'yi de ele geçiren ekipler, şahsı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. İş yeri sahibi Burak A'nın şikayetçi olmaması üzerine Yunus Y, serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:29
  1. hırsızlık
  2. HIRSIZ İŞ YERİNİN MÜDÜRÜ ÇIKTI
  3. İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
  4. SERBEST KALDI
  • RİZELİRİZELİ21 dk önce
    SENİN MAŞA 9 KİŞİ BİR AY ÇALIŞIYO İMAN İNSANI İNSAN EDER İMANSIZLIK İNSANI REZİLEDERBUNUN PARAYAMI İHTİYACI VARDIDA BUNU YAPTIİMAN VARSA İMKANDA VARDIR
  • BetoBeto30 dk önce
    12 bin yetmedi mi.?Bende OH OLMUS derim..!
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