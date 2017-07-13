Mudanya’da şehitlik ziyareti

15 Temmuzun yıldönümünde şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi. Protokol mensupları ve vatandaşlar tarafından evvela Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen ziyaret edildi. Kabrine gül bırakan ziyaretçiler daha sonra dualar etti. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Feyyaz İlhan, şehit Mehmet, şehit Jandarma Çavuş Burhan Zeytinci, şehit polis Ahmet Aydın’ın kabirleri de ziyaret edildi.