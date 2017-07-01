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Mudanya’da kabotaj bayramı coşkusu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91’inci yıldönümü düzenlenen etkinlikler coşkuyla kutlandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
Mudanya’da kabotaj bayramı coşkusu

Bu yıl 91’incisi gerçekleşen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mudanya’da düzenlenen etkinlik ve yarışmalar ile coşku içinde kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamalarına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Sahil Güvenlik Komutanı Dnz. Bnb. Alpaslan Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Samet Ali Kılıçoğlu, Liman Başkanı Yakup Koca ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katılım gösterdi. Çelenk sunma törenin ardından Mudanya Liman Başkanı Yakup Koca, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

İskele Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından etkinlikler Mudanya Belediye binası önünde devam etti. Protokol Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri için denize çelenk bırakırken, düzenlenen yarışmalar büyük heyecan oluşturdu. Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ve DEGAK ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliklerde 73 yaşındaki Emin Sezgin çifte kayalar mevkiinden tören alanına yaklaşık 3 kilometrelik bireysel yüzme etkinliği gerçekleştirdi.

Yağlı Direk Şampiyonu Değişti

Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleşen 200 metre yüzme yarışlarının ardından kabotaj bayramıyla özdeşleşen yağlı direk yarışması yapıldı. Son on altı yıldır yağlı direkten bayrağı kapan Ferdi Tabak bu yıl bayrağı engelli Şaban Danış’a kaptırdı. Büyük bir başarı göstererek yağlı direk ucundaki bayrağı kapan Danış, engellerin aşılacağını bir kez daha göstermiş oldu.Erkeklerde düzenlenen yüzme yarışında birinci Bartu Aslan, ikinci Alperen Bizimtuna, üçüncü Rıdvan Özsoy olurken, kadınlarda birinci Ada Bozkurt, ikinci Yağmur Denizhan, üçüncü ise Mucize Ceren oldu. Derece giren yarışmacılar ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden aldılar.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:28
  1. AK Parti
  2. Atatürk
  3. Bursa
  4. Mustafa Kemal Atatürk
  5. Mudanya
  6. Ali Kılıç
  7. Bozkurt
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