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Mücevher tuşlu klavye

Vietnamlı tasarım firması Jelly Key tarafından üretilen Forbidden Realm klavye mücevherleri, bilgisayarınıza farklı bir hava katacak. Forbidden Realm klavye tuşları hem ince işçilikleri hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:52
Mücevher tuşlu klavye

Bilgisayarının şık görünmesini isteyen ve kendisini mücevherlerle şımartmak isteyenler için Jelly Key tarafından tasarlanan Forbidden Realm klavye tuşları hem ince işçilikleri hem de fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Vietnamlı klavye mücevheri uzmanı Jelly Key, artizan üretimine yeni bir seri ekledi. Forbidden Realm adıyla sunulan seri için yetenekli sanatçılar, Cherry MX uyumlu SA Row 3 şeklinde ve boyutunda klavye tuşları tasarladı.

İçerisine fantastik dünya manzaraları yerleştirilen bu harika tuşlar; Cloudy Cliff (Bulutlu Uçurum), Purple Valley (Pembe Vadi) ve Cyan Lake (Cam Göbeği Göl) olarak adlandırılıyor. Doğanın muhteşemliğinden ve ekibin hayal gücünden ilham alınarak tasarlanan klavye mücevherlerinde ahşap, çim, duman ve reçine gibi malzemeler kullanılmış. Ayrıca tuşların klavyelerdeki aydınlatmalara engel olmadığını ve ışıklandırma ile çok daha güzel durduğunu da söylemek gerek.

Tasarımcılar tarafından fantastik dünyalar işlenen klavye tuşu örneği.
Tasarımcılar tarafından fantastik dünyalar işlenen klavye tuşu örneği.

Daha önceki Jelly Key ürünlerinin tuş başına 30 ile 40 dolar aralığındaki fiyatlarla satıldığı ifade ediliyor. shiftdelete'in haberine göre yeni tasarlanan Forbidden Realms serisinin çok daha çetrefilli olması sebebiyle tuş başına 60 dolardan satılacağı tahmin ediliyor. Yani klavyenizin üç tuşunu değiştirmenin maliyeti 180 dolar, başka bir deyişle yaklaşık 635 TL. Forbidden Realm’in oldukça sınırlı sayıda olacağının da altı çiziliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:52
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